Final sonrası açığa çıkan jüri istifası Miss Universe'e şaibe düşürdü

Güncelleme:
Miss Universe 2025'in ardından gün yüzüne çıkan jüri istifası ve "gizli değerlendirme" iddiaları, yarışmanın sonucuna dair şaibe tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Meksikalı Fatima Bosch'a verilen tacın hakaret skandalı sonrası bir "gönül alma hamlesi" olduğu konuşulurken, Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik almasına rağmen elenmesi büyük haksızlık tepkilerine yol açtı. Olayın perde arkası ortaya çıktıkça sosyal medyada tansiyon daha da yükseldi.

  • Meksikalı Fatima Bosch, Miss Universe 2025 yarışmasında birinci oldu.
  • Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, dört kategoride birincilik almasına rağmen ilk 30'a giremedi.
  • İki jüri üyesi, yarışmanın manipüle edildiği iddiaları üzerine istifa etti.

Tayland'da hakaret skandalının gölgesinde gerçekleşen Miss Universe 2025'te, Meksikalı Fatima Bosch'un tacı alması "gönül alma ödülü" iddialarını gündeme getirirken, Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik almasına rağmen ilk 30'a bile alınmaması büyük tepki çekti. Yarışma öncesi yaşanan tartışmalar, jüri üyelerinin istifası ve kulislerde dönen iddialar, organizasyonun adil yürütülmediği şüphelerini daha da güçlendirdi.

Jüri istifası gerçeği gün yüzüne çıktı! Ceren Arslan için verilen karar sorgulanıyor

FATIMA BOSCH'A VERİLEN TACIN ARKASINDA TARTIŞMA

Miss Universe 2025'in birincisi Meksikalı Fatima Bosch oldu, ancak bu sonuç, yarışmadan çok önce yaşanan skandal nedeniyle yoğun tartışma yarattı.

Bosch, yarışma öncesi yapılan bir toplantıda Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil tarafından herkesin önünde azarlanmış, "yeterince tanıtım yapmadığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştirilmişti. Bazı iddialara göre Nawat'ın ona "aptal" imasında bulunduğu öne sürüldü.

Bu olay sonrası yarışmacılar Bosch'a destek vererek salonu topluca terk etmiş, görüntüler dünya çapında gündem olmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bile olaya tepki göstererek Bosch'u "onurlu duruşu" için övmüştü. Finalde Bosch'un tacı alması, sosyal medyada şu soruyu gündeme taşıdı: "Bu birincilik bir gönül alma hamlesi miydi?"

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ CEREN ARSLAN'A 'HAKSIZLIK' TEPKİSİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, hem güzelliği hem sahne performansı hem de gelen desteklerle en çok konuşulan adaylardan biri olmuştu. Hatta çevrim içi oylamalarda dört kategoride birincilik elde ederek yarışmanın en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Ancak finalde Arslan'ın ilk 30'a bile alınmaması, Türkiye'de ve uluslararası sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Birçok kişi sonucu "şaibeli", "politik", "adil olmayan" sözleriyle yorumladı. Arslan ise yarışma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Elimden geleni yaptım. Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır." Bu sözler, tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

JÜRİ ÜYELERİNİN İSTİFASI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

CNN'in haberine göre, finalden günler önce iki jüri üyesinin ani istifası, "yarışma manipüle ediliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Lübnan asıllı Fransız besteciOmar Harfouch, Instagram'dan yaptığı açıklamayla görevden ayrıldı ve yarışmayı hileli olmakla suçladı. Harfouch, ilk 30'un "gizli bir jüri" tarafından önceden belirlendiğini iddia ederek, "Hiçbir zaman katılmadığım bir oylamayı meşrulaştıramam." ifadelerini kullandı. Aynı gün eski futbol yıldızı Claude Makalele de "kişisel sebepler" diyerek jüri görevinden çekildi.

500

