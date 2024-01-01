Japonya'da en büyüğü 7.6 olan depremlerin ardından tsunami böyle geldi

Japonya'da art arda 9 deprem meydana geldi. En büyüğü 7.6 büyüklüğünde olan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bölgeden gelen görüntülerde dev dalgaların evleri yuttuğu görüldü.

BAZI EV VE YOLLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında bugün 1.5 saat içinde 5 ila 7.6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerindeki bazı yol ve yapılarda maddi hasar meydana gelirken, bölgeden birçok yaralanma vakası bildirildi.

32 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Ishikawa eyaletindeki Wajima şehrinde bulunan bazı evlerde deprem sonrasında yangın çıktığını açıklayan yetkililer, toplam 32 bin 500 hanede ise elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Noto bölgesi ve Hakui şehrinde de bazı evlerde yıkım meydana geldiği belirtildi.

51 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Depremden en çok etkilenen 5 eyalette toplam 51 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi nükleer santrallerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Demiryolu işletmecisi JR ise, Joetsu ve Hokuriku hatlarındaki tüm hızlı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

DEV DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ YUTTU

Depremin ardından Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan dalgaların gözlendiği bildirildi. Dev dalgaların geldiği anlar kameralara da yansıdı.