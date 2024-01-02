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Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Japonya'da Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı pistte bulunan bir sahil güvenlik uçağına çarparak alev aldı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, 379 yolcunun tahliye edildiği alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. Yanan uçakta bulunan 379 kişinin saniyeler içinde tahliye edildiği bildirildi. Alev topuna dönen uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facia gibi bir kaza yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

367 YOLCU VE 12 MÜRETTABAT SANİYELER İÇİNDE TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

UÇAKTAKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Alev topuna dönen uçağın görüntüsü dünyada gündeme otururken, 379 yolcunun tahliye edildiği alev alev yanan uçaktaki panik anlarını bir yolcu saniye saniye kayda aldı.

Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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