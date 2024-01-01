Japonya'da 7.6'lık depremden yeni detay Evlerinde değil, önlem amacıyla toplandıkları parkta öleceklerdi

7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya'da dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor.

Toplamda 4.0 büyüklüğün üzerinde 21 deprem, yerel saatle 16:00 civarında meydana geldi ve sosyal medyada paylaşılan videolar ile Japon televizyonlarında yayınlanan görüntüler, en büyük depremin merkezine yakın bir şehir olan Suzu'da binaların çöktüğünü ve yolların üzerinde kalın çatlaklar oluştuğunu gösteriyor.

Sarsıntılar, en çok etkilenen Ishikawa prefektörlüğündeki Wajima şehrinde büyük bir yangına neden oldu ve yerel kaynaklara göre, devasa alevlerin konut binalarını sardığını gösteren şok edici görüntüler ortaya çıktı. Bir klipte, depremin Sanjo Şehri, Niigata Prefektörlüğü'ndeki Hachimangu Tapınağı'nı vurduğunda, ağır bir taş fenerin parçalanarak düştüğü görülüyor.

Aynı tapınakta toplana insanların üzerine ağaç düştü. İnsanlar çığlık atarak etrafa koşmaya başladı. Ağacın üzerine düştüğü bir kişi tekrar ayağa kalkmayı başardı.

Yoshimasa Hayashi, Japonya'nın başbakanlık sekreteri, çöken evlerdekurtarma ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Japonya'nın askeri unsurlarının çağrıldığını ekledi.

Japon hükümeti, en az altı kişinin çöken binaların enkazı altında kaldığını açıkladı.

Japonya, depremlerden sonra tsunami alarmı verildi.