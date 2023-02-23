Japon Profesör Watanave: Uydu görüntüleri analiziyle sonraki depremleri kestirmek mümkün

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 11 ilde yarattığı yıkıma ilişkin uydu görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Fay hatları ve kırıkların boyutlarını gösteren videolarıyla herkesin dikkatini çeken Japonya Tokyo Üniversitesi Enformasyon Biriminden Profesör Hidenori Watanave, birleştirilen uydu görüntülerinin analiz edilerek, gelecek depremlerin tahmin edilebileceğini söyledi.

Japonya Tokyo Üniversitesi Enformasyon Biriminden Profesör Hidenori Watanave, Japonya'daki büyük depremlerden bazılarının Türkiye'deki gibi yer kabuğu levhalarının birleştiği yerde meydana geldiğini ancak Türkiye'deki depremin karada meydana gelmesi sebebiyle çok daha yıkıcı olduğunu söyledi.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİKÇE FELAKETİN FARKINA VARDIM"

Profesör Watanave Japonya'da tsunamiye yol açan depremin karada büyük yıkıma sebep olacağını tahmin ederek uydu görüntüleri toplamaya başladığını kaydetti. Watanave uydu ve drone görüntülerini inceledikçe Türkiye'deki felaketin büyüklüğünün farkına vardığını söyledi.

"KENDİ ÖLÇÜTLERİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AFET"

Tokyo Üniversitesi'nde Enformasyon Profesörü Watanave, "Türkiye depremi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. buna, 'Kendi ölçeğinde benzeri görülmemiş bir afet' denilebilir. Biz böyle bir durumu hiç yaşamadık. Birçok şehirde çok sayıda bina çöktü. Bu, yüzyılın felaketi" ifadelerini kullandı.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİ ANALİZİYLE SONRAKİ DEPREMLERİ KESTİRMEK MÜMKÜN"

TRT Haber'e konuşan Watanave birleştirilen uydu görüntüleri analiz edilerek, fay hattı veya kırılmanın ne yöne seyredeceğini kestirmenin mümkün olduğunu söyledi. Uydu görüntülerini birleştirerek elde ettiği videoları Japon coğrafi enformasyon şirketinde, felaket önleme teknolojisi biriminden, deprem bilimci Masasi Omata ile analiz ettiklerini belirten Profesör Watanave; "Bölgede fayın uzadığını, yanal doğrultuda atımlı bir fay olan bir dizinin meydana geldiğini doğruladık. Sentetik açıklıklı radar (SAR) verilerini kullanarak zemindeki dalgalanmalardaki değişiklikleri tespit edebilme ve gelecekte fayların hareket edebileceği alanları keşfedebilme ihtimalimiz var. SAR verileri uydu görüntüleriyle birleştirilerek zemindeki ince değişiklikler tespit edilebilir. Depremden detaylı uydu görüntüleri ve SAR verileri elde edildi. Bu veriler, gelecekte fay hareketini ve büyük depremleri tahmin etmede faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DEPREME KARŞI TOPLUM OLARAK DA HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREK"

Depreme karşı toplumsal olarak tedbir almanın önemine dikkat çeken Profesör Watanave, "Depremler kaçınılmaz. Binaların depreme dayanıklılığını artırmak ve eylem planları yapmak gerek. Japonya'da 1995'teki büyük depremden bu yana depreme dayanıklılık artırıldı. Ayrıca insanlar, bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeli. Yalnızca hükümetin devletin önlemleri ile sınırlı kalınmamalı, insanlar binalarını iyileştirmeli" şeklinde konuştu.

Watanave, Japonya'da aldıkları tedbirlerin bazılarını şöyle özetledi;

- Okulda ve iş yerinde deprem anında tahliye tatbikatları yapılması.

- Elektrik veya gaz kesintisi durumunda kullanılmak üzere batarya ve gaz sobası stoklanması.

- Bir afet durumunda aile üyeleri ve komşularla iş birliği yapılması.

- Afet önleme yönergelerini içeren rehber kitaplarının tüm evlere ve okullara dağıtılması.