İtalya'da seçimlerin galibi aşırı sağcı Meloni oldu! İşte İslam ve Türkiye karşıtı düşünceleriyle ülkenin ilk kadın lideri

İtalya'daki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, zafer konuşması yaptı. Meloni seçim sonuçlarının İtalyanların, merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret olduğunu söyledi. Aşırı sağcı ve popülist Meloni, İtalya'nın ilk kadın lideri olurken yeni başbakanın İslam karşıtı görüşleri ve Türkiye'nin politikalarına olumlu bakmadığı biliniyor.

İtalya'da dün yapılan seçimlerden, resmi olmayan sonuçlara göre, hem parti olarak hem de sağ ittifak halinde birinci çıkan FdI'nin lideri Meloni, partisinin seçim merkezini kurduğu Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmesini yapan 45 yaşındaki Meloni, "Seçim sonuçları, İtalyanların, İtalya'nın Kardeşleri'nin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi." dedi.

"ASLA İHANET ETMEYECEĞİZ"

Meloni, içinde bulundukları zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu dile getirerek, "Tarihin bir parçası olmak istiyorsanız, on milyonlarca insana karşı ne tür bir sorumluluğumuz olduğunu anlamanız gereken bir zamandayız. Çünkü İtalya bizi seçti, biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz. FdI'nin seçimlerden birinci parti çıkması, bizim için pek çok anlam ifade ediyor. Bu kesinlikle birçoğumuz için gurur, gözyaşı, kucaklaşma ve hayaller gecesi." ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, sonucun kendileri için bir varış noktası olmadığını, aksine hareket etme anında olduklarını ve yarından itibaren kendi değerlerini göstermeleri gerekeceğini kaydetti. Seçimlere katılım oranının düşük olmasından duyduğu üzüntüyü belirten Meloni, devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

MUHALEFET ÜZGÜN: BUNUN İYİ BİR ŞEY OLMADIĞINA İNANIYORUZ

Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 19 civarında aldığı oyla ikinci sırada çıkan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) Meclis Grup Başkanvekili Debora Serrachiani, yaptığı açıklamada, "Ülke için üzücü bir akşam, çünkü bunun iyi bir şey olmadığına inanıyoruz." dedi.

Kamuoyu yoklamalarında 4. sırada gözüken ancak seçimde aldığı yüzde 15'lik oy oranıyla 3. sırada çıkan 5 Yıldız Hareketi (M5S) seçim sonuçlarından memnun. M5S'e liderlik eden eski Başbakan Giuseppe Conte, düzenlediği basın toplantısında, kampanya döneminde herkesin kendilerine saldırdığını, ancak bugün önemli bir geri dönüşe imza attıklarını anlattı. Conte, "Güneyde birinci, ülkede üçüncü siyasi gücüz ve büyük bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Seçimlerden birinci çıkan FdI ile sağ ittifak içinde yer alan Forza Italia Partisi'nin genel koordinatörü Antonio Tajani de sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, sağ ittifak olarak elde ettikleri sonuçla istikrarlı bir hükümet ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

KATILIM ORANI TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, dünkü genel seçimlere katılım oranı yüzde 63,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın bugüne kadar yapılan genel seçimler arasında en düşük katılım oranı olduğu belirtildi. Diğer yandan, ülkede oy sayım işlemleri devam ediyor.

OY ORANLARI

ANSA haber ajansının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, İtalya'nın Kardeşleri (FdI) yüzde 26 ile birinci, Demokratik Parti (PD) yüzde 19,5 ile ikinci, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi yüzde 9 ile dördüncü, Forza Italia (FI) yüzde 8 ile beşinci, seçime birlikte giren Eylem Partisi (Az)-Italia Viva (Iv) da yüzde 7,8 oyla altıncı sırada konumlandı. İttifak bazında ise FdI, Lig, FI ve bazı küçük partilerin oluşturduğu sağ ittifakın oy oranı yüzde 43-44 bandında kaydedildi. PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifak ise yüzde 26-27 civarındaki oy oranıyla sağ ittifakın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Seçimlere herhangi bir ittifak altında girmeyen M5S yüzde 15 oy alırken, Eylem Partisi (Az)- Italia Viva (Iv) partileri de yüzde 7,8'lik oy oranı yakaladı.

TÜRKİYE VE İSLAM KARŞITI TUTUMUYLA BİLİNİYOR

AB başta olmak üzere uluslararası camiayı ürkütmeyecek mesajlar vermeye çalışan Meloni, 1946'da Mussolini rejiminin külleri üzerine kurulan İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) amblemi olan İtalyan bayrağı renklerindeki meşaleyi FDI'nin sembolü olarak kullanmayı sürdürüyor. Demokrasiyi sadece sandıkta oy kullanma düzeyine indirgeyen açıklamaları ile dikkat çeken Meloni, geleneksel aile yapısını ve Hıristiyan kökenleri katı şekilde savunuyor. Göçmen geçişlerinin engellenmesi için Libya'ya deniz ablukası uygulanmasını öneren Meloni, kürtaja da karşı. İslam karşıtlığı da Meloni'nin belirgin özelliklerinden. Ülkedeki uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, tecavüzcüler ve mafya için sol partileri suçlayan Meloni, "Bu İtalya, pazar günü sona eriyor" mesajı vermişti.

Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına da karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana.

MELONI KİMDİR?

Roma'da 15 ocak 1977'te doğdu. Meloni, 2012 yılında siyasetçi arkadaşları Ignazio La Russa ve Guido Crosetto ile birlikte aşırı sağcı, neo-faşist, milliyetçi muhafazakar çizgideki İtalya'nın Kardeşleri Partisini kurdu.Meloni, 2014 yılında parti başkanı oldu ancak o yıl Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilemedi. Siyasete 15 yaşından itibaren ilgi duymaya başladı. 1998 yılında, henüz 21 yaşındayken Alleanza Nazionale'nin Roma Eyaleti Meclis üyeliğine seçildi ve 2002 yılına kadar bu görevde kaldı. Şubat 2001'den 2004'e kadar Alleanza Nazionale'nin gençlik hareketi olan Azione Giovani'nin ulusal yönetim komitesinin üyesi olarak görev yaptı. 2004 yılında Azione Giovani'nin başkanı seçildi.

Aralık 2012'de Popolo della Libertà'dan ayrılarak Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte 'Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale' adlı siyasi hareketi kurdu. Aralık 2017'de Trieste'de düzenlenen Fratelli d'Italia'nın ikinci ulusal kongresinde oybirliğiyle yeniden parti liderliğine seçildi. 4 Mart 2018'de Fratelli d'Italia'nın parlamenter sayısını beşe katladı. Partisi genel seçimlerde 18 senatör ve 32 meclis üyeliği elde etti. Halen Temsilciler Meclisi Anayasal İşler Komisyonu üyesi olarak faaliyet yürütüyor. 28 Eylül 2020 tarihinde, oybirliğiyle Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Partisi (ECR Party) genel başkanı seçildi.