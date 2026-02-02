İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

ABD'nin kamuoyuna sunduğu yeni Jeffrey Epstein belgeleri, dünyanın dört bir yanındaki tanınmış isimlerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Epstein dosyalarında sadece İngiliz ve Norveç kraliyet ailelerinden isimler değil, İsveç Prensesi Sofia'nın adı da geçtiği iddiaları dış basında geniş yankı buldu.

EPSTEIN İLE BİRDEN FAZLA KEZ GÖRÜŞMÜŞ

İsveç dış basınına göre, Prenses Sofia'nın kraliyet ailesine katılmadan önce Epstein ile birden fazla kez görüştüğü ve bu yazışmaların İsveç gazetelerine sızdığı ifade edildi. Belgelerde, Prenses'in 2005 civarında Epstein ile New York'taki sosyal ortamlarda tanıştığı, finansçı Barbro Ehnbom'un aracılığıyla tanıştırıldığı ve Epstein'in Sofia'yı Karayipler'deki özel adasında ağırlamak istediğine dair e-posta içerikleri yer aldığı öne sürüldü.

KRALİYET SARAYI ZOR DURUMDA KALDI

Bu iddialar İsveç kraliyet sarayını da açıklama yapmak zorunda bıraktı. Saray, Sofia'nın Epstein ile temaslarının sadece sosyal bağlamda ve kraliyet öncesi dönemde kaldığını, özellikle Epstein'in karayiplerdeki özel adasına hiç gitmediğini savunarak son 20 yılda herhangi bir temasının olmadığını belirtti.

FİLM GÖSTERİMİNE DAVET ETMİŞ

Yeni kamuoyuna açılan dosyalar ayrıca İsveç skandalının boyutunu artırdı. Bazı belgelerde Prenses Sofia'nın Epstein tarafından 2012'de New York'ta özel bir film gösterimine davet edildiği yer alırken saray bu davetin gerçekleşmediğini ve prensesin o tarihte İsveç'te olduğunu açıkladı.

NORVEÇ PRENSESİ DE BELGELERDE

Bu gelişmeler, ABD'nin açıklanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyalarının kraliyet aileleriyle olan bağlantılarını bir kez daha mercek altına almasına yol açtı. Örneğin İngiliz basını, yayımlanan belgelerde eski Prens Andrew'un fotoğrafları ve yazışmalarını kritik biçimde gündeme getirirken, Norveç Kronprensesi Mette-Marit de flörtöz e-posta içerikleri nedeniyle özür dilemek durumunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.