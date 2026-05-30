Özel'in Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran görüntü

CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özgür Özel, hitabının ardından partililerle birlikte Anıtkabir’e doğru bir yürüyüş başlattı. Parti içi hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen yürüyüş esnasında, Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kol kola girmesi dikkat çekti.