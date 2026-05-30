Çanakkale'de 40 yıldır beraber yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddiası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) döverek öldürdü.

Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı