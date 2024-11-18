Üye Girişi
Haberler
BBC

İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor

İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazartesi günü milyonlarca İsveçli, halka bir savaşa ya da beklenmedik başka bir kriz durumuna nasıl hazırlanacakları ve başa çıkacakları konusunda öğütler veren birer kitapçık almaya başlacak.

Pazartesi günü milyonlarca İsveçli, halka bir savaşa ya da beklenmedik başka bir kriz durumuna nasıl hazırlanacakları ve başa çıkacakları konusunda öğütler veren birer kitapçık almaya başlacak.

"Kriz ya da savaş gelirse" adlı kitapçık, altı yıl önce çıkan ilk haline kıyasla İsveç hükümetinin kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle güncellendi. Bundan kasıt, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgali. Kitapçığın boyutları da önceki haline göre iki katı.

Kompu Finlandiya'da da internetten "olaylara ve krizlere hazırlık" başlıklı kendi rehberini yayımladı.

Ve Norveçliler de aşırı hava olayları, savaş ve diğer tehditler karşısında kendi başlarına bir hafta boyunca idare etmelerini öğütleyen birer broşür aldılar.

Finlandiya'nın dijital broşüründeki detaylı askeri çatışma bölümünde, hükümetin ve cumhurbaşkanının bir silahlı saldırı durumunda ne yapacağı açıklanıyor ve Finlandiya makamlarının "kendini savunmaya iyi hazırlanmış olduğu" vurgulanıyor.

İsveç geçen yıl Moskova'nın Ukrayna işgalinin ardından Finlandiya gibi NATO'ya katıldı. Norveç ise NATO'nun kurucu üyelerinden biri.

İsveç ve Norveç'in tersine, Helsinki hükümeti "milyonlar tutması" ve dijital versiyon daha kolay güncellenebileceğinden, her bir hane için birer tane basmamaya karar verdi

Norveç Sivil Savunma Kurumu'nda (DSB) hazırlık kampanyasından sorumlu Tore Kamfjord "2,2 milyon kağıt kopya yolladık. Norveç'teki her bir haneye" dedi.

Evde bulundurulması gereken malzemeler listesinde, konserve fasülye, enerji barları ve makarna gibi uzun ömürlü gıdalar ve nükleer bir kaza durumunda iyodin tabletleri gibi ilaçlar var.

Oslo hükümeti 2018'de ilk versiyonunu evlere yollamıştı, ancak Kamfjord iklim değişikliği ile seller ve toprak kaymaları gibi aşırı hava olaylarının riskleri artırdığını söylüyor.

İsveçliler için sivil savunma kitapçıkları yeni bir unsur değil. "Savaş Gelirse"nin ilk baskısı İkinci Dünya Savaşı'nda basılmış ve Soğuk Savaş döneminde güncellenmiştti.

Ancak bir mesaj, kitapçığın ortasından, yukarılara taşındı. "İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla boyun eğmeyeceğiz. Direnişin sona ermesine yönelik bütün bilgiler yanlıştır."

Altyapıları ve "total savunma sistemleri" Soğuk Savaş dönemine kadar gitse de, Finlandiya ve İsveç çok da uzun sayılmayacak bir süre öncesine kadar tarafsız ülkelerdi.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, geçen ay küresel durumun değiştiğini ve İsveç hanelerindeki bilginin de bu şekilde değişmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan geçtiğimiz aylarda da "İsveç'te savaş yaşanabileceğini" belirtmişti. Ancak bu çıkışı, "total savunmaya" yönelik hamlelerin yavaşlığı karşısındaki bir uyarı olarak görülmüştü.

Rusya ile uzun sınırı ve İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yla çarpışma deneyimi olan Finlandiya hep yüksek düzeyli bir savunma yapısını korudu. Ancak İsveç ise, savunma altyapısını geriletti ve son yıllarda yeniden inşaya başladı.

İsveç Savunma Üniversitesi'nden savaş araştırmaları profesörü Ilmari Kaikho, "Finlandiya savaşın bir ihtimal olduğunu asla unutmadı, ancak İsveç'te insanların biraz sarsılıp, bunun gerçekten yaşanabileceğini anlamaları gerekiyordu" diyor.

Göteborg'da okuyan aslen Finlandiyalı, 24 yaşındaki Melissa Eve Ajosmaki, Ukrayna'da savaş çıktığında daha kaygılı olduğunu anlatıyor.

"Şu anda daha az kaygılıyım ama aklımda hep bir savaş çıkarsa ne yapmalıyım sorusu var. Özellikle de ailem Finlandiya'da olduğundan."

Kitapçıklarda, çeşitli senaryolarda ne yapılması gerektiğine dair talimatlar var ve vatandaşlardan bir kriz durumunda, en azından ilk aşamalarda kendi başlarının çaresine bakmaları isteniyor.

Finlilere, kış aylarında sıcaklığın -20 derecelere indiği dönemlerde günlerce nasıl elektriksiz kalabilecekleri anlatılıyor.

Listede ayrıca, iyodin tapletleri, pişirmesi kolay yiyecekler, evcil hayvanlar için yiyecekler ve yedek güç kaynakları bulunuyor.

İsveç'teki listede ise, patates, lahana, havuç, yumurta, konserve soslar ve çorbalar tavsiye ediliyor.

67 yaşındaki İsveçli ekonomi uzmanı Ingemar Gustafsson, kitapçığın daha önceki versiyonlarını hatırlıyor.

"Durumdan öyle çok kaygılı değilim, dolayısıyla sakin kalabiliyorum. Ne yapmamız, nasıl hazırlanmamız gerektiği konularında bilgi almamız iyi ama evimde tüm bu hazırlıkları yapmış da değilim.

En önemli tavsiyelerden biri de 72 saat yetecek su ve ve gıda bulundurulması.

Ancak Ilmari Kaihko bunun herkese uygun bir tavisey olup olmadığını sorguluyor.

"Küçük bir dairede yaşayan büyük aile bunları nereye saklayacak?"

BBC
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

Bakan Yusuf Tekin, Ümit Özdağ'ın öğrencisiymiş: Nasıl geçti yahu benden?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Burak Elmas ne dedi (YAPI)? 18 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Kasım 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 18 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır? Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan ... Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan... 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.