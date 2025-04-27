İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen ve İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 3.5'LİK DEPREM

Son olarak, İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 22.43'te kaydedilen sarsıntı yerin yaklaşık 9,36 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.