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İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi'nde 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Son olarak, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

Marmara Denizi'nde 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen ve İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 3.5'LİK DEPREM

Son olarak, İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 22.43'te kaydedilen sarsıntı yerin yaklaşık 9,36 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Deprem oldu hissettik yine Allah korusun esirgesin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç korkmayın ölene kadar hiç kimseye hiç bir şey olmaz çarşıya markete pazara girip çıktıkça 9 şiddetinde deprem olmuş gibi devamlı sarsılıyoruz

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Haber YorumlarıuCube :

3,5 mu tedirgin ediyor? Normal bunlar normal, insanlara korku pompalamayın yahu. ;))

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Haber YorumlarıBilly gates:

BEN DIŞ MIKRAKLAR DIYORUM..IMZAMI ATARIM

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