Haberler

İsrailli general, "Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli emekli general Gershon Hacohen, Channel 7'ye verdiği röportajda Orta Doğu'daki yeni güvenlik sürecini "Kudüs Savaşı" olarak tanımlayarak, "Karşımızda Türkiye var, bu varoluşsal bir mücadele" dedi. Hacohen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konusundaki kararlı duruşunun İsrail'in güvenlik hesaplarını değiştirdiğini belirtti.

İsrailli emekli general Gershon Hacohen, İsrail merkezli Channel 7 televizyonuna verdiği röportajda, Orta Doğu'da yeni bir güvenlik dönemine girildiğini belirterek bu süreci "Kudüs Savaşı" olarak tanımladı. Hacohen, özellikle Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekerek, "Yeni bir savaşa, Kudüs Savaşı'na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var. Bu tehlikelerini fark etmemiz gereken varoluşsal bir savaş" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, STRATEJİK DENGEYİ ETKİLİYOR

Hacohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Kudüs konusundaki kararlı tutumuna işaret ederek, "Onlar için Şam, aslında Kudüs'e giden bir basamak" dedi. İsrailli generale göre Ankara'nın bölgedeki etkisi, İsrail'in güvenlik stratejilerini doğrudan değiştiriyor. Hacohen, Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil, Kudüs ve Batı Şeria hattında da stratejik dengeyi etkilediğini savundu. Ankara'nın askeri ve diplomatik hamlelerinin, bölgedeki "oyun kurucu güç" konumunu pekiştirdiğini belirtti.

"ABD'NİN POLİTİKASI TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRDİ"

Suriye'deki dengelere değinen ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığını belirten Hacohen, "Trump, Suriye sahasını Erdoğan'a bırakıyor ve bu durum Ankara'nın bölgesel kontrolünü güçlendiriyor" şeklinde konuştu. Hacohen'e göre, ABD'nin bu yaklaşımı Türkiye'nin jeopolitik gücünü genişletirken, İsrail açısından da güvenlik denklemini karmaşık hale getirdi.

İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"DÜZENİN MERKEZİNDE KUDÜS VAR"

Emekli general, Orta Doğu'daki yeni jeopolitik denklemin merkezinde Kudüs'ün yer aldığını belirterek Türkiye'nin artık bu sürecin başrolünde olduğunu dile getirdi. Hacohen, Filistin Devleti kurulmasına yönelik uluslararası girişimlerin de İsrail açısından stratejik risk oluşturduğunu savundu.

"BU BİR GÜVENLİK MÜCADELESİ"

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin artırılmasının sadece demografik değil, güvenlik temelli bir adım olduğunu belirten Hacohen, "Bu bir nüfus politikası değil, bir varlık ve güvenlik mücadelesidir" dedi. Yahudi yerleşimlerinin hızlı konut projeleri ve ekonomik teşviklerle güçlendirilmesi gerektiğini savunan general, bu adımların "Türkiye'nin bölgesel planlarına karşı stratejik derinlik yaratacağını" ileri sürdü.

İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"TÜRKİYE AKDENİZ'DE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR"

Hacohen, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve diplomatik varlığına da dikkat çekti. Türk donanmasının Mısır ile iş birliği içinde hareket ettiğini ve Libya'da etkin bir deniz gücü kurduğunu söyleyen Hacohen, İsrail'in deniz güvenliği stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin bölgedeki hamleleri akıllıca ve stratejik olarak hesaplanmış yöntemlerle yürütülüyor. Bu nedenle İsrail açısından tespiti zor. Savaşın tanımı net olursa hazırlık kolay olur; belirsizlik ise müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi.

"ANKARA BÖLGESEL EZBERLERİ BOZUYOR"

Uzmanlar, Hacohen'in açıklamalarının Ankara'nın bölgedeki artan etkinliğinin İsrail cephesinde yarattığı endişeyi gözler önüne serdiğini belirtiyor. Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü aktif diplomasi ve askeri hamlelerin, yalnızca Gazze değil Kudüs ekseninde de dengeleri değiştirdiği değerlendiriliyor. Hacohen'in "Kudüs Savaşı" çıkışı, Orta Doğu'da şekillenen yeni güç denkleminde Türkiye'nin rolünün artık görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

bizdeki bu bedevi hayranlığı başimiza bela getirecek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Savaş Türk için düğündür. Bugün düğün olsa en az 50 milyon Türk o düğüne katılır.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

o yüzden orduya, Atatürkçü subaylara saldırıyorlar o yüzden doğuda çözüm mözüm süreci daleveresi dönüyor o yüzden ekonomi tahrip ediliyor o yüzden halkın arasına fitne sokulup dinci dinsiz,sağcı solcu diye ayrıştırılıyorbirbirine düşman ediliyor maksat ülkeyi içten zayıf düşürüp düşmana karşı savunmasız bırakmak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.