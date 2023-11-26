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İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 18 kişiyi teslim aldı

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Dünya Haberleri
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İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 18 kişiyi teslim aldı.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

İsrail Gazze Hamas Dünya Güncel Haberler

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