İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu'nu vurmasının ardından bugün de bir TV binasına bomba yağdırdı. Bölgeden dumanlar yükseliyor.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş 5. günde de sürüyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

ABD BASINI: TRUMP İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR

Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

"ANİ VE BÜYÜK ÇAPLI BİR HAMLE"

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti. İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı.

"SİSTEM SARSILABİLİR"

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti. Büyük güvenlik açıklarının İran halkının hükümete yönelik öfkesini artırmış olabileceğini ifade eden Zimmt, ancak sivil kayıplara dair görüntülerin "ulusal dayanışmayı ve bayrak etrafında toplanmayı" da tetiklediğini ifade etti. Zimmt, savaşın uzaması ve rejimin iç güvenlik ile istihbarat kapasitesinin zayıflaması halinde, sistemin zaman içinde ciddi şekilde sarsılabileceğini de sözlerine ekledi.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ: ÖNCELİĞİMİZ FORDO

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da 10 nükleer hedef olduğuna dikkatçekerek "Onları yok etmenin eşiğindeyiz. Önceliğimiz Fordo" ifadesinde bulundu. 'HER AN HEDEF ALINABİLİR'Öte yandan İsrail ordusundan yapılan son açıklamada da henüz İran'ın yeraltındaki nükleer tesisinin hedef alınmadığı ancak her an alınabileceği aktarıldı. Bununla birlikte nükleer hasar verilmesinden kaçınıldığı da belirtildi.

İRAN: MOSSAD KARARGAHINI VURDUK

İran, İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu duyurdu. İran, Salı günü beşinci gününe giren yoğun karşılıklı saldırılar sırasında, gece boyunca İsrail'deki stratejik hedefleri insansız hava araçlarıyla (İHA) yok ettiğini açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı General Haydari, "Çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçları, hassas imha ve hedefleme kabiliyetleriyle donatılmış olarak, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik noktalarını yok etti" dedi.

İSRAİL: YENİ GENELKURMAY BAŞKANINI DA ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, Tahran'a düzenlenen saldırıda ise İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu. Şadmani'yi İran'ın en kıdemli askeri komutanı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'e en yakın kişi olarak tanımlayan İsrail'in bu iddiasına ise Tahran cephesinden yanıt gelmedi.