İsrail Savunma Güçleri, Gazze'nin El Şifa'den geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi

İsrail Savunma Güçleri, Gazze'nin ana hastanesi olan El Şifa hastanesine yaptığı iki hafta süren operasyonu tamamlayarak hastaneden çekildi.

Yüzlerce kişi, İsrail askerlerini enkaza çevirdiği hastaneye gelerek enkaz altında yakınlarının cesetlerini topladı. İsrail ordusu El Şifa hastanesine yapılan baskını şuan Hamas'a karşı yapılmış en büyük ve en başarılı operasyon olarak değerlendirdi.

IDF, aralarında üst düzey görevlilerin de bulunduğu en az 200 Hamas ve diğer savaşçısının öldürdüğünü ve hastaneye yapılan baskın sırasında silahlara, değerli istihbarata ve nakit paraya el koyduğunu söyledi.

Gazze vatandaşı Muhammed Mehdi, 'tamamen yıkım' içeren bir manzarayı anlattı.

Bir diğer bölge sakini Yahia Abu Auf ise tıbbi tesisin içinde hâlâ hastalar, sağlık çalışanları ve yerinden edilmiş kişilerin barındığını söyledi.

Çok sayıda hastanın yakındaki Al-Ahli Hastanesi'ne götürüldüğünü ve ordu buldozerlerinin hastane yerleşkesindeki derme çatma mezarlığın üzerinden geçtiğini söyledi.

'Durum tarif edilemez. İşgal burada tüm yaşam duygusunu yok etti' dedi.

Hamas yönetimindeki Gazze'deki sağlık bakanlığı, İsrail'in ağır hava saldırıları ve tank ateşlerinin ardından 'kompleks içindeki ve çevresindeki binalardaki yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu' söyledi.

Bakanlık, "Al-Shifa sağlık kompleksinin içinde ve çevresinde bazıları çürümüş düzinelerce ceset bulundu" dedi ve hastanenin artık "tamamen hizmet dışı" olduğunu ekledi.

Bir doktor AFP'ye 20'den fazla cesedin çıkarıldığını, bunların bazılarının geri çekilen araçlar tarafından ezildiğini söyledi.

İsrail'in altı ay boyunca Gazze Şeridi'nin geniş bir bölümünü bombalaması sonrasında Gazze Şeridi'ndeki 36 hastanenin üçte birinden azı en azından kısmen açık kaldı.