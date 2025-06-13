İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
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İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
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İsrail, İran'ın nükleer ve füze programlarına yönelik gizli bir operasyonun detayları netleşti. Mossad ajanları Tahran yakınlarında SİHA üssü kurdu, özel kuvvetler hassas silahlarla İran'a sızdı. Operasyonun, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Mossad'ın ortak planlamasıyla hazırlandığı belirtildi.

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda,İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti; İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de vuruldu.

GECE BOYU BOMBARDIMAN

İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamedan, Tebriz, Tahran ve İsfahan'da patlamalar duyuldu. İsrail, İran'da 100'den fazla hedefi vurduklarını söyledi ve İran'ın misilleme için İsrail'e 100 İHA fırlattığını bildirdi. İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor.

BÖLGEDEKİ DENGELERİ SARSACAK ADIM

İsrail, İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yıllar süren hazırlıkların ardından hayata geçirdiği çok katmanlı operasyonla bölgedeki dengeleri sarsacak bir adım attı. Mossad ajanları tarafından İran'da kurulan gizli SİHA üssü ve özel birliklerin yürüttüğü operasyonlar, İsrail'in istihbarat kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

GÜVENLİK YETKİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

The Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, operasyonun İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile istihbarat teşkilatı Mossad'ın uzun süredir yürüttüğü ortak planlama sonucunda gerçekleştiğini açıkladı. Operasyonun hedefinde, İran'ın karadan karaya füze sistemleri ve nükleer kapasitesi yer aldı.

İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

TAHRAN YAKINLARINA GİZLİ SİHA ÜSSÜ KURULMUŞ

Yetkilinin verdiği bilgilere göre Mossad, İran'ın başkenti Tahran'a yakın bir noktada gizli bir insansız hava aracı (SİHA) üssü kurdu. Gece saatlerinde aktif hale getirilen bu üs, İran'ın İsrail'e yönelik füze rampalarını doğrudan hedef alarak imha etti. Operasyon, yüksek hassasiyetli teknolojiyle yürütüldü.

İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

MOSSAD'A BAĞLI KUVVETLER İRAN İÇİNE SIZDI

İsrail, sadece SİHA saldırılarıyla değil, aynı zamanda ülkeye gizlice sokulan hassas silah sistemleriyle de operasyonu destekledi. Bu gelişmiş sistemler sayesinde İran'ın hava savunma ağları etkisiz hale getirildi. Böylece İsrail jetleri, İran hava sahasında rahatça hareket edebildi. Operasyonun kara ayağında ise Mossad'a bağlı özel kuvvetler görev aldı. Komandolar, İran'ın iç kesimlerinde konuşlu hava savunma sistemlerinin yakınına hassas güdümlü füzeler yerleştirdi. Tüm bu faaliyetler, İran istihbarat birimlerine fark ettirilmeden yürütüldü.

İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

"İRAN'IN KALBİNDE CERRAHİ OPERASYON"

İsrail'li güvenlik yetkilisi operasyonu şu sözlerle özetledi: "Bu operasyon, çığır açan bir düşünce yapısı, cesur planlama ve gelişmiş teknolojilerin cerrahi hassasiyetle kullanımıyla gerçekleştirildi. Mossad ajanları ve özel birlikler, İran'ın tam kalbinde yer alırken hiçbir şekilde tespit edilmedi."

BÖLGESEL DENGE DEĞİŞİYOR MU?

İsrail'in bu derinlikli ve yüksek teknoloji destekli operasyonu, İran'ın askeri kapasitesini hedef alarak ciddi bir zayıflatma amacı taşıyor. Uzmanlara göre bu müdahale, yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik sonuçlar da doğurabilir. İran'ın bu hamleye nasıl yanıt vereceği ve bölgede yeni bir gerilim dalgasının başlayıp başlamayacağı, önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

yav bu İran tam bir tırt mış adamlar 200 uçakla saldırı yapıyor birtane uçak dusuremiyorlar

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMuratklctr:

İran'ın içi çürümüş. İsrail içerden iranı zaten ele geçirmiş. Nokta atışı saldırılar, gizli üstler falan. İran bitmiş durumda. İsrail'in en kolay savaşı bu olacak. Her zaman derim içerideki hainleri , kanı bozukları temizlemeden hiç bir savaşa girilmemeli.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıNeferoglu:

İran israilin bir parçasıdır boşuna uğraşmayın. tıpkı Azeriler gibi

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıtycoon:

o sırda İran şu haram bu yasaklarla uğraşıyordu

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Allah çalışmakta sabredenin yanında.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
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