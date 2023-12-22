İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 20 binin üzerine çıkarken Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI KILAN CEMAATE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Soykırımın gölgesindeki 11. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

NAMAZ KILAN MÜSLÜMANLARA GAZ BOMBASI ATTILAR

Bugün de Mescid-i Aksa çevresindeki yollarda namaz kılan Müslümanları hedef alan İsrail polisi, secde edenlerin üzerine gaz bombası attı.

İSRAİL POLİSİ İLK KEZ KAMERA KULLANDI

Öte yandan CNN Türk canlı yayınına yansıyan görüntülerde İsrail polisinin Filistinlilere biber gazı ve gaz bombası ile müdahale ettiği görüldü. Bu hafta ilk kez bir polisin elindeki kamera ile yaşanan olayları kayıt altına aldığını belirten yetkililer, bu hafta müdahalenin beklenenden daha erken başladığını vurguladı. Yine Mescid-i Aksa için yapılan Cuma namazı çağrısının İsrail polisini alarma geçirdiği kaydedildi.