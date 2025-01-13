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İsrail ordusu, Suriye'de başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ilerledi

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye topraklarında işgal ettiği alanı genişleten İsrail ordusu, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Beddua bölgesine kadar ilerledi.

İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarında işgal ettiği alanı genişletiyor.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

ŞAM'IN 20 KİLOMETRE KADAR YAKININA ULAŞTILAR

İşgalini, Şam'ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki ve Hermon Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunan Beddua bölgesine kadar ilerleten İsrail ordusu, başkentin yaklaşık 20 kilometre kadar yakınına ulaştı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

TARIM ARAZİLERİNE BULDOZERLE GİRDİLER

Ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 30 askerin oluşturduğu bir ekip, 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi. İsrail sınırından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri, bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamayacak hale getirdi.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

"ARAZİLERİ DÜMDÜZ EDİYORLAR"

Suriye topraklarındaki İsrail işgaline tepki gösteren el-Malika beldesinin sakinlerinden Abdu el-Karyan, İsrail'in "güvenlik ve istikrar" bahanesiyle Suriye topraklarını işgal ettiğini söyledi. Karyan, "Şeyh Dağı'nda ve Teloul el-Hamer'de tahkim noktaları kurdular. İşgal güçleri, köylere, Malika beldesine ve Dereyya Tepesi'ne giriyor, buralarda bulunan arazileri dümdüz ediyor" dedi. İsrail askerlerinin, buldozerlerle girdikleri bölgelerdeki tarım arazilerinde tahribata yol açtıklarına dikkati çeken Karyan, "Şu anda Kuneytra tamamen İsrail işgali altında" diye ekledi. Karyan, uluslararası toplumu ve Ahmed Şara liderliğindeki yönetimi, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini durdurmaya çağırdı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

"BİR DAHA CESARET EDEMEYECEKSİNİZ"

Bölge sakinlerinden Ebu Ahmed de İsrail'in, Kuneytra kırsalıyla Dera ilinde işgal ettiği alanlarda halka yönelik baskılarını sürdüğünü dile getirdi. Ahmed, "Biz, köy halkı olarak onlara 'Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basmaya cesaret edemeyeceksiniz.' diyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

İSRAİL'IN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu, Suriye'de başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ilerledi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İsrail’i seviyoruz

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Şu an şamdaki yönetim dahil herkes abd ve israile hizmet ediyor ve BOP hayat buluyor..

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ecelinize doğru gelin bakalım az kaldı

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Haber YorumlarıMGk:

Esad'da ilerliyordu.....

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Vay be adamlar ciddi ciddi geldi bir senede imparatorluk kurdu adamlar

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

emevi camisine namaz kılmaya gelirler,içlerinde müslüman olan vardır,

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Haber YorumlarıMülayim:

htş armut mu topluyor...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Peki şam fatihi nerde

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Durun yahu , Şam'ı ele geçirmeyin. Daha namaz kılmaya geleceğiz.

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