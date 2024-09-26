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Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

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İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'in, Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtmesi dünya kamuoyunda infiale neden olurken, 1000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ülkeden kaçış sürüyor. 5.5 milyon nüfuslu Lübnan'da 500 binden fazla kişi güvenli bölgelere kaçmak zorunda kalırken 5 bin kişi ise Suriye'ye geçti.

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, 1000'e yakın kişiyi katlederken İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'den savaşı farklı bir boyuta taşıyacak bir açıklama geldi.

KARA HAREKATI SİNYALİ KORKU YARATTI

Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik kara harekatı sinyali dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, her gün onlarca sivilin hayatını kaybettiği ülkede kaçışlar da sürüyor.

Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

LÜBNAN'DAN BÜYÜK KAÇIŞ

Ülke, son 3 gündür binlerce ailenin kuzeye veya ülke dışına ulaşmaya çalıştığı büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi. Lübnan'dan en az 5 bin kişinin ise Suriye'ye geçtiği bildiriliyor. Uzmanlar, yaşananların 2006'daki İsrail savaşından beri en büyük insani kriz olduğunu vurguladı.

Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

SURİYE'YE KAÇTILAR

Suriyeli yetkililer, Fransız ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Suriye'ye geçen Lübnanlıların sayısının 5 bini aştığını belirtirken bir görevli "Sabahın erken saatlerinde araçlar hala geçiş yapıyordu, insanlar Humus kırsalında ve Humus kentinde arkadaşlarının ve tanıdıklarının evlerine doğru gidiyordu" diye konuştu. Lübnan medyasına göre, Suriye ile kara sınır kapısında yoğun bir göç hareketliliği yaşanıyor.

"EVLERİNİZE DÖNMEYİN"

İsrail ordusu, üç günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan'ın güneyinden göç edenlere 'evlerinize geri dönmeyin' uyarısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin" ifadelerini kullandı.

Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

2006'DAKİ SAVAŞ GİBİ

Lübnan'ın orta bölgesinde Akdeniz kıyısında bulunan Sayda kentinin Belediye Meclisi Üyesi ve Acil Durumlar Başkanı Mustafa Hicazi, 2006 Savaşı'nı hatırlatan, benzeri görülmemiş bir göç hareketi yaşandığını söyledi. Kentteki okullara yerleştirilenlerin sayısının 5 bini aştığını kaydeden Lübnanlı yetkili, bunlara ek olarak binlerce insana barınma sağlanması için çabalamaya devam ettiklerini dile getirdi. Binlerce Lübnanlının, ülkenin güneyinden Sayda ve Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam'a da göç ettiği belirtildi.

Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Savaş ve Çatışma Güvenlik Politika Suriye İsrail Lübnan Dünya Ordu

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