İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu! Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran ve 12 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail kanlı saldırılarına devam ediyor. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre İsrail, Han Yunus'taki Nusayrat Mülteci Kampı'nı savaş uçaklarıyla vurdu. Bombardımanda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor. 12 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail bu kez Han Yunus'taki Nusayrat Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. İsrail uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL NUSAYRAT KAMPINI VURDU

Gazze'de katliama devam eden İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Yetkililer can kaybının artabileceğine vurgu yaptı.

BM OKULUNDA 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail ordusunun, dün Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir binaya düzenlenen saldırıda da 32 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDUSU OKUL BOMBALADI

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti. İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.