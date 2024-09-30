Üye Girişi
Haberler

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail-Lübnan sınırında yüzlerce İsrail tankı konuşlandırıldı ve Orta Doğu'da topyekün savaş endişeleri arttı. İsrail-Hamas savaşı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle tırmandı. İsrail ayrıca Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Orta Doğu'da savaştan kaçınma konusunda uyardı. Lübnan'daki hava saldırılarında en az 100 kişi öldü.

İsrail- Lübnan sınırında yüzlerce İsrail tankı konuşlandı. Bu durum, Orta Doğu'yu topyekün savaşa sürükleyebilecek olası bir kara harekatı endişelerini artırdı. Aynı zamanda İsrail, Yemen'deki Husi hedeflerine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail-Hamas savaşı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü açıklamasıyla tırmandı. İsrail, saldırıda 20'den fazla üst düzey Hizbullah üyesinin de öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve Haşim Safieddine'in yeni lider olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Orta Doğu'da topyekün savaştan kaçınma konusunda uyardı. Bölgede gerilim artarken, birçok yabancı büyükelçilik personelini tahliye etmeye başladı.

Lübnan'daki hava saldırılarında en az 100 kişi öldü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bizim için hiçbir yer çok uzak değil" açıklamasını yaptı.

İsrail, Yemen'de Husi hedeflerini bombaladı ve elektrik santralleriyle Ras Isa limanını vurdu. Husiler, 7 Ekim'den beri İsrail'e füze ve drone saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'de ticari gemilere el koyuyor.

İran, cuma günü öldürülen generalinin intikamını alacağını söyledi. Kuzey İsrail'e roket saldırıları düzenlendi ve bölgede alarm sirenleri çaldı.

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Savaş ve Çatışma Hasan Nasrallah Joe Biden Orta Doğu Politika Lübnan Lübnan İsrail Dünya Yemen

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı

 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Görüntüyü paylaşıp vatandaşları açık açık uyardı
Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
500

Yorumlar (2)

Ali erdem:

Acilen Kurtlar vadisi gaze yada kurlar vadisi Lübnan çekilmesi lazım bu İsrail’in başka türlü duracağı yok Necati abi ses ver:)))))

7
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });