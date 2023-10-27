İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den gelen görüntüler korkunç

Gazze'ye 21 gündür bomba yağdıran İsrail ordusu, dün gece bölgede resmen katliam yapıyor. İletişimin tamamen kesildiği Gazze'den art arda servis edilen fotoğraflar da yaşananların vahametini gözler önüne serdi. Öte yandan Hamas, "Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir" açıklamasında bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altında bırakan İsrail ordusu, dün gece operasyonların genişletileceği mesajını verdikten sonra bölgeye daha önce görülmemiş bir saldırı düzenledi.

2 MİLYON KİŞİYLE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez Gazze'yi böylesi yoğun bir bombardımana tutan İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri sona erdi. Bölgedeki 2 milyon kişiyle tüm iletişim kopmuş durumda.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı bu gece bölgeden servis edilen görüntüler de yaşananların vahametini gözler önüne serdi. Yüzbinlerce Filistinlinin karanlığa gömüldüğü Gazze'nin dört bir yanında bombaların patladığı ve füzelerin etkisiyle gecenin aydınlandığı görülüyor.

HAMAS: İSRAİL'İN KATLİAM YAPMA NİYETİNİN İŞARETİNİ VERİYOR

Öte yandan Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Gazze'de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail'de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

"TÜM ULUSLARARASI KANALLAR YOK EDİLDİ"

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bu akşam, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." ifadelerine yer verilmişti.