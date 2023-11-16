İsrail'ı karıştıran görüntüler! Şifa Hastanesi'nde ele geçirildiği iddia edilen kanıtlar eleştiri konusu oldu

İsrail, Hamas'ın karargah olarak kullandığını iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne önceki gece baskın düzenledi. Rehinelerin tutulduğuna dair herhangi bir ize rastlanmayan baskın sırasında İsrail'in ordusunun paylaştığı görüntüler eleştirileri de beraberinde getirdi. Askerler, tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak gösterirken, İsrail televizyonları yaşanan gelişmeyi "İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı" olarak yorumladı.

İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.

"SİLAH VE ELEKTRONİK CİHAZLAR" ELE GEÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne dün gece saatlerinde düzenlediği baskının üzerinden 17 saat geçtikten sonra iddiasına kanıt olarak sunduğu görüntüler istediği sonucu vermedi. Şifa Hastanesi'nin çevresini ve avlusunu tanklarla kuşatıp hastaneyi dış dünyaya tamamen kapalı tutan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nin MR (manyetik rezonans görüntüleme) bölümünde "silahlar ve elektronik cihazlar" ele geçirildiği öne sürüldü.

İSRAİLLİ ESİRLERE DAİR HERHANGİ BİR KANIT SUNULMADI

Ordunun paylaştığı görüntülerde, Hamas'a ait olduğu ileri sürülen, bir bilgisayar, yarım kasa hurma, kitap gibi malzemeler ile çoğu paslı yaklaşık on kalaşnikof tüfek, yelek ve el bombası yer alıyor. Bununla birlikte görüntülerde, hastanenin, Hamas'ın karargahı olduğuna işaret edebilecek, tünel veya gizli geçit gibi sabit unsurlar ya da İsrailli esirlere dair herhangi bir kanıt sunulmadı.

İSRAİL BASINI DA SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

İsrail ordusunun haftalardır, " Hamas'ın ana karargahı olduğu için uluslararası korunma statüsünün kalmadığını" ileri sürdüğü Şifa Hastanesi'nde bulduğunu açıkladığı bulgular İsrail basınında da eleştiri konusu oldu. İsrailli gazeteci ve güvenlik analisti Yossi Cohen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Şifa (Hastanesi) hakkında kötü hisleri" olduğunu kaydetti.

"REHİNELER VE TERÖRİSTLER ORADA BULUNAMADI"

İsrail'in "benzeri görülmemiş şekilde çocukça uydurmalar" sunduğunu ifade eden Cohen, "Yani (İsrailli) rehineler ve teröristler orada bulunamadı. Ve şimdi Ordu Sözcüsü, Şifa'ya Hamas'ın karargahı olduğu için girdiklerini ve orada silahlar, haritalar ve karargahların bulunduğunu söylüyor. Hiç etkileyici değil. Beklentilere ve uluslararası imajın aldığı hasara değdi mi?" ifadelerini kullandı.

"ŞİFA HASTANESİ'NDE HERHANGİ BİR ASKERİ TESİS BULUNAMADI"

İsrail'in Kanal 13 televizyonu da "İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı" yorumunu yaparak, "İsrail ordusunun iddialarının aksine Şifa Hastanesi'nde herhangi bir askeri tesisin bulunduğuna dair bir belirti yok." eleştirisi yapıldı. İsrail'in sağcı Jerusalem Post gazetesi de Şifa Hastanesi'ndeki baskında İsrail ordusunun vardığı sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

"200 HAMASLI BUHARLAŞIP YOK MU OLDU?"

Gazetenin internet sayfasındaki haberde, "İsrail ordu istihbaratının, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenleyen Hamas mensuplarından 200'nün Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu söylemişti. Bu 200 Hamas kuvveti buharlaşıp yok mu oldu?" ifadelerine yer verildi.