İsrail'in Gazze'ye tedarik kesmesi Filistinliler için ölüm anlamına geliyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2,23 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi yönündeki açıklamasının tam bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin önceden de şimdi de desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Cibran, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'nin suyunu kesmesi, 2,23 milyondan fazla Filistinlinin suyunun kesildiği anlamına gelir. Aynı şey, elektrik kesintisi ve bunun hayati önem taşıyan cihazlar ile hastanelerin işleyişi üzerindeki etkisi için de geçerli. Dolayısıyla su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi 2,23 milyon Filistinli için bir çeşit ölüm anlamına geliyor."

Bombardıman ve katliam altındaki insanlara ivedilikle insani ve tıbbi yardım, su ve elektrik ulaştırılmamasının, İsrail'in resmi açıklamalarla uyguladığı öldürme, tasfiye ve barbarca cezalandırmaların bir başka şekli olduğunu vurgulayan Cibran, şunları söyledi:

"İsrailli yetkililer, su, elektrik ve yakıtın kesildiğini, Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın ulaşmaması için sıkı ve teşekküllü bir abluka uygulandığını açıkça ifade etti. Bu, başlı başına bir savaş suçu."

"Yerlerinden edilen sivillerin gidecek hiçbir yeri yok"

Cibran, Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminine göre, Gazze Şeridi'nde 200 binden fazla insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi gibi kapalı ve dar bölgedeki sivillerin yerlerinden tamamen uzaklaşmaları istendiği için bu rakamın her saat artacağını kaydeden Cibran, "Ancak sivillerin gidecek hiçbir yeri yok. Gazze Şeridi için 2,23 milyondan fazla insanın yaşadığı 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu nüfusun bir yerden başka bir yere taşınması gibi bir seçenek yok." dedi.

Cibran, Gazze Şeridi'nde artık güvenli bir alan bulunmadığına, nüfusun yoğun olduğu pek çok mahallenin hedef alındığına dikkati çekerek, İsrail'in bölgeyi tahliye etmelerini istediği bu insanlar için durumun içler acısı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait okullarda mümkün olabilecek en fazla sayıda Filistinlinin barındığına işaret eden Cibran, İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle bu okulların da artık güvenli olmadığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'den düzenlenen saldırıları gerekçe göstererek 2,23 milyon insanın elektrik ve suyunu kestiğine işaret eden Cibran, "Suç, suçu haklı çıkarmaz. Yaşananların kınanmasına rağmen bu İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halka karşı savaş suçları işlemesi için gerekçe vermez." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.