İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi ve ardından da İsrail ordusunun Gazze ve Refah kentlerine hava saldırıları başlatmasına Türkiye'den ardı ardına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir" denildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRILAR ATEŞKESİ AÇIK BİÇİMDE İHLAL ETMEKTEDİR
Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.
Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İSRAİL'İN BÖLGESEL BARIŞ VE HUZURA TEHDİT OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırının, İsrail'in bölgesel barış ve huzura tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.
Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL, BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK SOYKIRIM SİYASETİ GÜTMEKTEDİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." açıklamasında bulundu. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.