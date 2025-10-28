İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi ve ardından da İsrail ordusunun Gazze ve Refah kentlerine hava saldırıları başlatmasına Türkiye'den ardı ardına tepkiler geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRILAR ATEŞKESİ AÇIK BİÇİMDE İHLAL ETMEKTEDİR

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İSRAİL'İN BÖLGESEL BARIŞ VE HUZURA TEHDİT OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ