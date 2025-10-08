İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan" isimli gemiyi uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

İSRAİL'DEN "VİCDAN" GEMİSİNE BASKIN

İsrail'in İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan filonun amiral gemisi "Vicdan" düzenlenen baskınında kameralar kırılırken çok sayıda aktivist de alıkonuldu. Ayrıca filoda yer alan 8 gemi daha esir alındı.

3 VEKİLİMİZİ ALIKOYDULAR

İsrailli askerler tarafından alıkonulan "Vicdan" gemisinde Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de yer alıyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ: BUNLAR BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR

Vekillerle iletişim tamamen kesilirken İsrail tarafından alıkonulan vekiller için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

ALIKONAN GEMİLER VE AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GETİRİLDİ

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi. Hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, avukatların alıkonulan aktivistlerle görüşmek üzere limana girdiği bildirildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA: KETZİOT CEZAEVİ'NE SEVK EDİLECEKLER

Akıbetleri merak edilen 3 milletvekili ile ilgili Saadet Partisi'nden bir açıklama geldi. Milletvekillerinin, resmi yetkililerle limanda yüz yüze temas kurmalarına izin verilmediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vicdan Gemisi'nde bulunan Saadet Partisi Milletvekillerimiz Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, aldığımız son bilgilere göre şu anda Aşdod Limanı'na ulaşmışlardır. Milletvekillerimizin, resmi yetkililerimizle limanda yüz yüze temas kurmalarına izin verilmemektedir. Milletvekillerimiz ve diğer aktivistlerin, ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenilmiştir. Milletvekillerimizle ancak yarın sabah cezaevinde görüşme imkânı sağlanabileceği ifade edilmektedir. Süreç, hukukçularımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."

MECLİS'TEN TEZKERE

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail'in içinde Türkiye'den giden 3 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer aldığı Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleyi kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.