Haberler

İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan" isimli gemiye düzenlediği baskında alıkoyduğu üç milletvekilinin, esir alınan diğer aktivistler ve gemilerle birlikte Aşdod Limanı'na getirildiği ve ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan" isimli gemiyi uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

İSRAİL'DEN "VİCDAN" GEMİSİNE BASKIN

İsrail'in İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan filonun amiral gemisi "Vicdan" düzenlenen baskınında kameralar kırılırken çok sayıda aktivist de alıkonuldu. Ayrıca filoda yer alan 8 gemi daha esir alındı.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

3 VEKİLİMİZİ ALIKOYDULAR

İsrailli askerler tarafından alıkonulan "Vicdan" gemisinde Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de yer alıyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ: BUNLAR BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR

Vekillerle iletişim tamamen kesilirken İsrail tarafından alıkonulan vekiller için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

ALIKONAN GEMİLER VE AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GETİRİLDİ

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi. Hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, avukatların alıkonulan aktivistlerle görüşmek üzere limana girdiği bildirildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA: KETZİOT CEZAEVİ'NE SEVK EDİLECEKLER

Akıbetleri merak edilen 3 milletvekili ile ilgili Saadet Partisi'nden bir açıklama geldi. Milletvekillerinin, resmi yetkililerle limanda yüz yüze temas kurmalarına izin verilmediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vicdan Gemisi'nde bulunan Saadet Partisi Milletvekillerimiz Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, aldığımız son bilgilere göre şu anda Aşdod Limanı'na ulaşmışlardır. Milletvekillerimizin, resmi yetkililerimizle limanda yüz yüze temas kurmalarına izin verilmemektedir. Milletvekillerimiz ve diğer aktivistlerin, ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenilmiştir. Milletvekillerimizle ancak yarın sabah cezaevinde görüşme imkânı sağlanabileceği ifade edilmektedir. Süreç, hukukçularımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."

İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

MECLİS'TEN TEZKERE

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail'in içinde Türkiye'den giden 3 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer aldığı Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleyi kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıserkan şenol:

3 tane vekil cezaevine koyuluyor ve siz sadece kınıyorsunuz yazıklar olsun size

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Savaş ilan etse en çok sizin gibi oe ağlar, bizi savaşa sokuyorsun diye!

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıHakkı:

Uluslararası kamuoyu önünde ne hesabı verecekler ? Kendimiz kendi ülkemizde birşey yapamıyoruz. Adamlar milletvekillerini esir almış. Bizim yaptığımız "işlemleri hızlandırın" demek.... Yani diyoruz ki siz böyle şeyler yapabilirsiniz ... Zerre bir yaptırım gelmedi... Tezkere çıkacak dendi içinde ne çift vatandaşlık verdiğimiz katil israil ordusu eşkıyaşarına bir yaptırım var ne mal varlıklarına bir yaptırım var. Bu kadar aciz duruma mı düşmemiz gerekti...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat27:

o kadar çocuk öldü bardak mı kaldı Numan kurtulmuş beyefendi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Hani istirmacı partiden vekil yokmu.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

olmaz ki. hepsi korkak, ödlek, sadece milleti kışkırtmayı çok iyi bilirler, 15 temmuz gibi

yanıt4
yanıt2
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti
Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi

Fark attı! Yapay zekadan güncel şampiyonluk tahmini
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.