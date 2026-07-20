Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim
Dünya Kupası'nda yıldızlar kadar turnuvada hayal kırıklığı yaratan isimler de ön plana çıktı. Portekiz basını turnuvanın hayal kırıklıklarını listelerken A Milli Takım'dan da 3 isme yer verdi. İşte detaylar...
- Portekiz gazetesi A Bola, Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan 23 oyuncu listesi yayımladı.
- Listede Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ilk sırada yer aldı.
- Türkiye'den Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Arda Güler listede bulunuyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gösterilen performanslar mercek altına alınırken, turnuvanın öne çıkan yıldızlarının yanı sıra beklentilerin gerisinde kalan oyuncular da netleşti.
DÜNYA KUPASI'NIN HAYAL KIRIKLIKLARI
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Dünya Kupası boyunca performansıyla hayal kırıklığı oluşturan futbolcuları derlediği bir liste yayımladı.
LİSTENİN BAŞINDA MUSLERA VAR
Listede Uruguay'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, yaptığı hatalarla turnuvanın en büyük hayal kırıklığı yaratan ismi olarak ilk sırada gösterildi.
TÜRKİYE'DEN 3 İSİM
Türk futbolseverleri ilgilendiren en dikkat çekici detay ise A Milli Futbol Takımı'ndan üç oyuncunun bu listede yer bulması oldu. Millî formayı giyen Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Arda Güler, beklentilerin altında kalan performanslarıyla Portekiz basınının hazırladığı 23 kişilik listede kendilerine yer buldu.
Portekiz basınına göre turnuvanın hayal kırıklığı yaratan 23 oyuncusu:
- Fernando Muslera (Uruguay)
- Joshua Kimmich (Almanya)
- Josko Gvardiol (Hırvatistan)
- Gabriel Magalhaes (Brezilya)
- Piero Hincapie (Ekvador)
- Federico Valverde (Uruguay)
- Jamal Musiala (Almanya)
- Bruno Fernandes (Portekiz)
- Leroy Sane (Almanya)
- Cristiano Ronaldo (Portekiz)
- Heung-min Son (Güney Kore)
- Manuel Neuer (Almanya)
- Declan Rice (İngiltere)
- Scott McTominay (İskoçya)
- Orkun Kökçü (Türkiye)
- Bernardo Silva (Portekiz)
- Antoine Semenyo (Gana)
- Kenan Yıldız (Türkiye)
- Neymar (Brezilya)
- Arda Güler (Türkiye)
- Viktor Gyökeres (İsveç)
- Jeremy Doku (Belçika)
- Raphinha (Brezilya)