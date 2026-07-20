Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gösterilen performanslar mercek altına alınırken, turnuvanın öne çıkan yıldızlarının yanı sıra beklentilerin gerisinde kalan oyuncular da netleşti.

DÜNYA KUPASI'NIN HAYAL KIRIKLIKLARI

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Dünya Kupası boyunca performansıyla hayal kırıklığı oluşturan futbolcuları derlediği bir liste yayımladı.

LİSTENİN BAŞINDA MUSLERA VAR

Listede Uruguay'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, yaptığı hatalarla turnuvanın en büyük hayal kırıklığı yaratan ismi olarak ilk sırada gösterildi.

TÜRKİYE'DEN 3 İSİM

Türk futbolseverleri ilgilendiren en dikkat çekici detay ise A Milli Futbol Takımı'ndan üç oyuncunun bu listede yer bulması oldu. Millî formayı giyen Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Arda Güler, beklentilerin altında kalan performanslarıyla Portekiz basınının hazırladığı 23 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Portekiz basınına göre turnuvanın hayal kırıklığı yaratan 23 oyuncusu: