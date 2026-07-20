Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bu sabah adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin mali kayıtlarına ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtilirken, dolaylı mali bağlantılar, yüksek tutarlı para hareketleri ve kaynağı açıklanamayan mal varlığı edinimiyle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına giren bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin banka hesap hareketleri ile mal varlığı kayıtları incelendi.

Raporda, incelemenin amacının söz konusu kişi ve şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve mali ilişkisi bulunan kişiler arasında doğrudan ya da dolaylı parasal bağlantı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi olduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2017-2026 dönemine ait MASAK verileri, banka hesap hareketleri, işlem açıklamaları, kredi kayıtları ile taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

DOĞRUDAN PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı ifade edildi.

Ancak bilirkişi incelemesinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği kaydedildi.

İlk hatta göre Oğuzhan Uğur'un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL'lik parasal ilişkisinin bulunduğu, bu kişilerin de Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya'ya uzanan mali bağlantılarının olduğu belirtildi.

İkinci hatta ise Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri üzerinden Aytaç Köse ve Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci bir dolaylı mali bağlantı zinciri bulunduğu değerlendirildi.

KIBRIS BAĞLANTILI ŞİRKETLER DİKKAT ÇEKTİ

Bilirkişi raporunda Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirilen para transferlerine de yer verildi.

Rapora göre toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL tutarında mali hareket tespit edildi.

Raporda adı geçen Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd'nin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda da karşı taraf olarak yer aldığı belirtildi.

TUĞRUL UĞUR'UN HESAPLARINDA 163,9 MİLYON TL'LİK HAREKET

Rapora göre Tuğrul Uğur'un hesaplarında 9 bin 412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi oluştu.

Bilirkişi değerlendirmesinde, para giriş ve çıkışlarının birbirine yakın seyretmesi, yüksek tutarlı nakit yatırmalar ve fonların çok sayıda kişi ile şirkete aktarılmasının güçlü mali emare oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca Tuğrul Uğur'un 2 bin 130 farklı kişiyle 693 farklı banka şubesi üzerinden toplam 91 milyon 303 bin 864 TL'lik para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

BABALA TV'DE 252 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Rapora göre bağlantılı şirketler arasında en yüksek işlem hacmi Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nde tespit edildi.

Şirket hesaplarında 2 bin 886 işlemde toplam 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmi oluştuğu, 2024 yılında işlem hacminin 134 milyon TL'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Raporda, Babala TV'nin önemli para kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğu belirtilirken, 2023-2025 yılları arasında şirkete toplam 45 milyon 31 bin TL ödeme yapıldığı ifade edildi.

LÜKS ARAÇ VE VİLLA ALIMI RAPORDA YER ALDI

Bilirkişi raporunda Gain Medya'dan gelen 13 milyon 275 bin TL'lik ödemenin ardından yaklaşık 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı, aracın daha sonra 8 milyon 500 bin TL'ye satıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca Babala TV'nin 5 Ocak 2024 tarihinde Çekmeköy Ömerli'de bulunan villa niteliğindeki taşınmaz için 25 milyon TL ödeme yaptığı, ancak bu alımı karşılayacak hesap bakiyesi, kredi kullanımı veya para girişinin tespit edilemediği ifade edildi.

"BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI" DEĞERLENDİRMESİ

Raporun sonuç bölümünde, Uğur ailesi ile bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin yoğun ve çift yönlü olduğu, şahıs ve şirket hesapları arasında fon dolaşımının dikkat çektiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda; Ahbap Derneği bağlantılı kişilerle tespit edilen dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri, yüksek hacimli nakit işlemleri ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı ediniminin birlikte değerlendirildiğinde, dosya kapsamında ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli mali emareler bulunduğu kanaatine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com