Haberler

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları da vurdu. Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının aksamasıyla Brent petrol 90 doların üzerine çıkarken, uzmanlar çatışmaların sürmesi halinde fiyatların 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, dünya genelinde enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi.

  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 90 doları aştı ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ciddi şekilde yavaşladı; pazar günü boğazdan sadece dört gemi geçiş yaptı.
  • AMP Baş Yatırım Stratejisti Shane Oliver, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara yükselebileceğini öngördü.

Asya piyasaları haftaya sert satışlarla başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 90 dolar seviyesini aştı. Böylece Brent petrol, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD tipi ham petrol (WTI) de 84 doların üzerine çıktı.

GERİLİM PİYASALARI SARSTI

Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni, ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden tırmanan askeri gerilim oldu. ABD'nin İran'a yönelik dokuzuncu gününde de hava saldırılarını sürdürmesi, İran'ın ise bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik misillemelerini artırması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT AKSADI

Dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ciddi şekilde yavaşladı. Reuters verilerine göre pazar günü boğazdan sadece dört gemi geçiş yaparken, Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik riskinin artması, küresel enerji arzına yönelik kaygıları daha da büyüttü.

150 DOLAR UYARISI

AMP Baş Yatırım Stratejisti Shane Oliver, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması ve savaşın daha da genişlemesi halinde petrol fiyatlarının arz-talep dengesini sağlayabilmek için varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Barclays analistleri ise piyasaların bölgedeki arz risklerini hâlâ yeterince fiyatlamadığı görüşünü paylaştı.

ENFLASYON KORKUSU GERİ DÖNDÜ

Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel enflasyonla mücadelede yeni bir risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde başta akaryakıt olmak üzere ulaştırma, üretim ve gıda maliyetlerinin artabileceğine, bunun da dünya genelinde enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı

Netanyahu Müslüman başkanı hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

Trump yine yaptı yapacağını!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu