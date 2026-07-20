Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın görkemli final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa seremonisinde dikkat çeken anlar yaşandı.

TARAFTARLARDAN TRUMP'A TEPKİ

Şampiyonluk kupasını takdim etmek üzere FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte yeşil sahaya adım atan ABD Başkanı Donald Trump, stadyumu dolduran binlerce taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı.

ISLIKLAR MÜZİKLE BASTIRILDI

Trump’ın sahaya çıktığı esnada tribünlerin büyük bir bölümünden yükselen yoğun ıslık ve protesto sesleri stadyumda yankılandı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde tribünlerden gelen yuhalama sesleri stadyum hoparlörlerinden verilen yüksek sesli müzik ile bastırılmaya çalışıldı. Trump'ın hiç bozuntuya vermediği ve taraftarları selamlamaya devam ettiği görüldü.