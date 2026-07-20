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Yürümekte zorluk çeken babasının tekerlekli sandalyesini ateşe verdi

Yürümekte zorluk çeken babasının tekerlekli sandalyesini ateşe verdi
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Kayseri'de bir kişi, yürümekte zorluk çeken babasının akülü tekerlekli sandalyesini yaktı. Baba, oğlunun daha önce de evdeki eşyaları satıp ailesine zarar verdiğini söyleyerek isyan etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yürümekte zorluk çeken babasının akülü tekerlekli sandalyesini ateşe verdi. Oğlunun daha önceden evdeki eşyaları sattığını ve ailesine zarar verdiğini söyleyen baba, isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 10. Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ö., yürümekte zorluk çeken babası C.Ö.'nün binanın girişinde duran akülü tekerlekli sandalyesini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan akülü tekerlekli sandalyeyi kısa süreli müdahaleyle söndürdü. Yanan sandalye tamamen küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlunun ailesine ve çevresine zarar verdiğini söyleyerek isyan eden C.Ö., oğlunun daha önceden de evden eşyaları alarak sattığını iddia etti. Yetkilerden yardım isteyen C.Ö., "Namazımı kıldım, kitap okuyordum. Geldi, tütününü verdim. Benim akülü tekerlekli sandalyem var onu ateşe vermiş, gitmiş. Ben daha önceden de savcılığa dilekçemi verdim. Aileme zarar veriyor. Daha önceden de camlarımı kırmış. Burada bize problem çıkarıyor ama başka tanımadığı birine bir şey diyecek cesareti yok. Dışardan birisine ses edemez ama aileye zarar veriyor. Çocuklarıma yapıyor. Evimden eşyalarımı götürüp satıyor. Evde televizyonlar vardı. Onları götürmüş satmış. Ev telefonumu, cep telefonlarımızı götürmüş, satmış. Örneğin 2 bin TL'lik ürünü götürüp, 100 TL'ye satıyor. Yetkiler çocuğumu bir an önce yakalayıp, ne yapacaklarsa yapsınlar. Benim üstümden alsınlar. Hapis mi yapacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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