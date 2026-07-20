Haberler

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemde yaşadıkları diplomatik gerilimin ardından Dünya Kupası finalinde ilk kez bir araya geldi. NATO ve ticaret politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen iki liderin kameralara yansıyan tokalaşması, dış basında "gecenin en dikkat çeken anlarından biri" olarak değerlendirildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali öncesinde protokol tribününde tokalaştı.
  • İki lider arasında NATO savunma harcamaları ve İran politikaları nedeniyle siyasi gerilim bulunuyordu.
  • Tokalaşma anı İspanyol ve uluslararası basında geniş yer buldu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali yalnızca futboluyla değil, protokol tribünündeki diplomatik görüntülerle de gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tokalaşması, uzun süredir devam eden siyasi gerilimin ardından objektiflere yansıdı.

TRUMP, SANCHEZ'İ SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI

İki lider arasındaki ilişkiler, özellikle NATO'da savunma harcamaları tartışmaları nedeniyle gerilmişti. Trump, İspanya'nın savunma bütçesini artırmamasını sert sözlerle eleştirirken, Madrid yönetimini ticari yaptırımlarla da tehdit etmişti. İspanya'nın ABD'nin İran politikalarına mesafeli yaklaşımı da iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları derinleştiren başlıklardan biri olmuştu.

BEKLENMEYEN TOKALAŞMA

Tüm bu gerilime rağmen Trump ile Sanchez, Dünya Kupası finali öncesinde protokol tribününde el sıkıştı. İki liderin kısa süre sohbet ettiği anlar kameralara yansırken, görüntüler İspanyol ve uluslararası basında geniş yer buldu.

DIŞ BASIN: FARKLILIKLARI BİR KENARA BIRAKTILAR

İspanyol basını, iki liderin tokalaşmasını "farklılıkları en azından bir akşamlığına kenara bıraktılar" sözleriyle değerlendirdi. El País, karşılaşmanın yalnızca sportif değil diplomatik açıdan da sembolik bir buluşmaya sahne olduğunu yazarken, Cadena SER ise bu kareyi "finalin en çok beklenen görüntülerinden biri" olarak nitelendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gözaltı kararı

İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan hakkında gözaltı kararı var
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı

Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbilen bilir:

Adam deli bi biz adam yerine koyuyoruz.iyi bircevap oldu helal İspanya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu

İran'ın saldırısında ülkede hayat durdu! Görüntüler vahim
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş

İtiraf geldi! Bilet bulamayınca anında uçak ayarlamış
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu