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Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
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Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya'da yıldız futbolcu Lamine Yamal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Arjantin'e sahayı dar ettiklerini söyleyen Yamal, "Bize karşı Finalissima maçından çekildiler ve bugün de futbol oynamak istemediler. Bizi sakatlayarak durdurmak istediler, haksız bir kırmızı kart aldırmak istediler ama hiçbiri işe yaramadı'' dedi.

  • İspanya, FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yendi.
  • Lamine Yamal, Arjantin'in futbol oynamak istemediğini ve haksız kırmızı kart aldırmaya çalıştıklarını söyledi.
  • Yamal, kupa zaferini hayatının en mutlu günü olarak nitelendirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.  İspanya'da yıldız futbolcu Lamine Yamal, maç sonunda açıklamalarda bulunarak taraftarlarına seslendi.

''HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ''

Kupa sevinci hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Kesinlikle bunu hak ettik. Bu kupa için çok savaştık ve kazandık. Hayatımın en mutlu günü. Bu kupayı kazanmak her futbolcunun hayaliydi ve biz bunu başardık.'' dedi. 

''ARJANTİN FUTBOL OYNAMAK İSTEMEDİ''

Rakipleri Arjantin'in sahaya futbol oynamak için gelmediğini belirten Yamal, "Bize karşı Finalissima maçından çekildiler ve bugün de futbol oynamak istemediler. Sahada futbol oynayan tek bir takım vardı. Hak edenin kazandığını herkese gösterdik'' ifadelerini kullandı.

''HAKSIZ KIRMIZI KART ALDIRMAK İSTEDİLER''

Lionel Messi'nin Marc Cucurella ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kart istemesi nedeniyle Arjantinli yıldıza çarpıcı bir gönderme yapan Yamal, ''Bizi sakatlayarak durdurmak istediler, sürekli faul yaptılar. Haksız bir kırmızı kart aldırmak istediler ama hiçbiri işe yaramadı'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
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