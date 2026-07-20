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Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı Haber Videosunu İzle
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
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2022 Katar Dünya Kupası finalinde sahaya inerek kupayla verdiği pozlarla dünya gündemine oturan Nusret, bu kez 2026 Dünya Kupası finalinden görüntüler paylaştı. Finali tribünden takip eden Nusret'in paylaşımı dikkat çekerken, organizasyon öncesinde La Liga Başkanı Javier Tebas ile aynı araçta stadyuma gittiği de ortaya çıkmıştı.

  • Nusret Gökçe, 2026 FIFA Dünya Kupası finalini tribünden izlediği anları sosyal medyada paylaştı.
  • Nusret, final günü La Liga Başkanı Javier Tebas ile aynı araçta stadyuma gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.
  • Nusret, 2022 Katar Dünya Kupası finalinde sahaya inerek Lionel Messi ve Arjantinli futbolcularla kutlamalara katılmış ve kupayla poz vermişti.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nın kutlamalarına sahaya inmesi ve kupayla verdiği pozlar nedeniyle uzun süre gündemde kalan Nusret Gökçe, bu kez 2026 FIFA Dünya Kupası finalinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda final karşılaşmasını tribünden takip ettiği anlara yer verdi. Paylaşımda stat atmosferi ve saha kenarından çekilen görüntüler öne çıktı.

FİNAL ÖNCESİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Nusret, final günü yaptığı bir başka paylaşımda ise "On the way to stadium with La Liga President" notunu kullanarak La Liga Başkanı Javier Tebas ile aynı araçta stadyuma giderken çekilen fotoğrafını yayımlamıştı. 

Final öncesinde taraftarlarla da fotoğraf çektiren Nusret'in organizasyonun VIP davetlileri arasında yer aldığı görülmüştü.

2022 FİNALİNDE GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Nusret, 2022 Katar Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Lionel Messi ve Arjantinli futbolcularla birlikte kutlamalara katılmış, Dünya Kupası'nı eline alarak verdiği pozlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. O dönem FIFA, Nusret'in sahaya nasıl girdiği ve kupaya nasıl erişim sağladığına ilişkin inceleme başlatmıştı.

2026 finalinden yaptığı son paylaşım ise, dört yıl önce tartışmaların odağında yer alan Nusret'in yeniden Dünya Kupası atmosferinde yer almasıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuncay Yavuz:

Bu adamı vatandaşlıktan çıkartalım

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