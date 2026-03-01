İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının konutuna 30 bombayla düzenlediği saldırıda kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte yaşamını yitiren Hamaney'in cenazesinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi. Öte yandan Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.
Ayrıntılar geliyor...