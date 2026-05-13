Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki rekabet, lig yarışının ardından bu kez de transfer masasına taşındı.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ ARAL ŞİMŞİR İÇİN KARŞI KARŞIYA

Geçmişte Renato Nhaga ve Christ Oulai transferlerinde karşı karşıya gelen iki kulüp, şimdi de Danimarka liginde parlayan milli oyuncu Aral Şimşir için birbirlerine rakip oldu. Foot Mercato'nun haberine göre; her iki kulüp de Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir'i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

WOLVERHAMPTON DA TALİP

Genç yıldızın sergilediği performans sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da ilgi gördü. Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da Aral’ı yakından takip ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Midtjylland formasıyla yıldızlaşan Aral Şimşir, çıktığı 52 karşılaşmada 12 gol ve 20 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu Oyuncular Birliği tarafından Danimarka Süper Ligi'nde 'Yılın Oyuncusu' ödülünün de sahibi oldu.