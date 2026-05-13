Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in sahasında Obolon Kiev ile oynadığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle kesintiye uğradı.

HAVA SALDIRISI NEDENİYLE MAÇ 3 KEZ DURDU

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 28. haftasında, şampiyon Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev ile karşı karşıya geldi. Lviv Arena'da oynanan mücadeleye hava saldırısı alarmları damga vurdu. İlk düdüğün çalmasının ardından iki kez hava saldırısı alarmı nedeniyle duran mücadelede sirenler üçüncü kez çaldı. Shakhtar Donetsk'in 2-0 önde olduğu sıralarda saldırı alarmının tekrarlanması nedeniyle mücadele üçüncü kez durdu.

FUTBOLCULAR VE HAKEM İÇERİYE GİRDİ

Bu gelişme üzerine karşılaşmanın hakemi futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına davet ederek sahayı boşalttı. Ardından hakem ekibinin de sahayı terk etmesiyle maça ara verildi.