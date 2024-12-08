Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı

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İsrail Ordusu, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu ve güvenli bölge ilan ettiği Golan Tepeleri'nde ihlale başladı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafını işgal ettiği bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

14 KİLOMETRE DERİNLİĞE GİRDİLER

İsrail ordusundan konuya dair yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı. Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi. İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtildi. İsrail birliklerinin, harekat sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı da aktarıldı.

"SURİYEYLE YAPILAN ANLAŞMA ÇÖKTÜ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen,1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti. Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti." dedi. Ayrıca Netanyahu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, 61 yıldır süren Baas rejiminin yıkılmasını "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olduğunu öne sürerek, Suriye'deki gelişmelerin İsrail'in Esed rejimi destekçileri İran ve Hizbullah'a yaptığı saldırıların doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti. Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur." açıklamasında bulundu.

Devrilen Esed rejiminin, "İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkası" olduğunu öne süren Netanyahu, Esed'in Suriye'den kaçışının yeni fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini savundu.

GOLAN TEPELERİ'NE ASKER SEVKIYATI

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı

Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Netanyahu dağıt ortadoğu yiğidim

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Haber YorumlarıCabbar aga:

14 km değil Suriye’nin yarisini alirlar bakin gorun

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

size de sıra gelecek

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Sizin sadece Kürtlere gücünüz yeter fasa fiso tırrrkolar sizi

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıVEFA:

Felaketler daha yeni başlıyor. Bizimkiler hayaller kurarken, cadı kazanı çoktan kaynamaya başladı!!

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ASLAN BU ASLAANNNNN

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Haber YorumlarıErdem:

Muhaliflerin neden bu kadar hızlı ilerlediği anlaşılmıştır umarım

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Evet baştan beri böyle olduğunu söyledik.. Bu muhalifler denilen zümre İsrail'e hizmet ettikleri ortaya çıktı..

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Daha çok kan akacak o topraklarda anlaşılan

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

İsrailde bir dilim pasta peşinde

Yorum Beğen23
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