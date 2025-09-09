Haberler

İsrail'den Hamas'a suikast! Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den Hamas'a suikast! Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, Katar'ın başkenti Doha'ya saldırılar düzenledi. Doha'da 10'dan fazla patlama meydana gelirken İsrail Ordu Radyosu, ateşkes görüşmelerindeki Hamas liderliğinin hedef alındığını açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi. Açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.

ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ HEDEF ALINDI

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktardı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil de maktul de 15 yaşında! Parkta bıçaklayarak katletti

Parkta vahşet! Katil de maktul de 15 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.