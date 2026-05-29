Denizli'de SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi Kelekçi - Akşar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akşar istikametinden Kelekçi yönüne seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen SUV araç, yol kenarında yürüyen Zafer Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Zafer Acar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Zafer Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

