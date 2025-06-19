İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldı

İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldı
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İsrail ile İran arasındaki savaş 7. gününde de devam ederken Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag'ın Tel Aviv'deki ikametgahında bir patlama meydana geldiğini duyurdu. İsrail basını ise Selvaag'ın konutunun bahçesine bir el bombası atıldığını belirtti. Olay sonucunda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu ve İran'ın "Gerçek Vaat 3" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

NORVEÇ BÜYÜKELÇİSİ'NİN İKAMETGAHINDA PATLAMA

İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag'ın ikametgahında bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldıNorveç'in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag

EL BOMBASI ATILDI

İsrailli merkezli Kanal 12 ise Selvaag'ın, Tel Aviv'in dışında bulunan Herzliya'daki ikametgahının bahçesine bir el bombası atıldığını bildirdi.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Olayda can kaybı ya da yaralanma durumu meydana gelmezken, Selvaag'ın konutunda maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldıİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin bu olayın arkasındaki failleri hızla bulup, adalete teslim edip, hak ettikleri cezayı almaları için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

NORVEÇ, FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Demir:

Israil yapmıstır avrupayi yanına almak için

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