Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
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İran dün gece yarısı İsrail'i balistik ve hipersonik füzelerle yangın yerine çevirirken saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı. Misilleme sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "Çok üzücü ve zor bir sabah" dedi. İran'ın saldırılarını kınayan Herzog yaralıların iyileşmesi ve kayıp olanların bulunması için dua edeceğini belirtti.

İsrail ile İran arasındaki savaş 3. gününde devam ediyor. İran dün gece yarısı İsrail'e karşı savaşta ilk kez hipersonik füzelerle kullanırken Demir Kubbe'yi kolaylıkla aşan füzeler ülkenin büyük bir enkaza dönüşmesine neden oldu. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybederken bilançoyu paylaşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "Çok üzücü ve zor bir sabah" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ 3. GÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

DEMİR KUBBE'Yİ KOLAYLIKLA AŞTILAR

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bat Yam ve Rehovot'ta onlarca kişi yaralandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

HERZOG: KARDEŞLERİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda bilançoyu da aktardı. İran saldırılarında 10 İsraillinin hayatını kaybettiğini 208 kişinin de yaralandığını aktaran Herzog "Çok hüzünlü ve zor bir sabah. Dün gece İran'ın Bat Yam, Tamra ve diğer kentlerde sivilleri hedef alan saldırılarında kardeşlerimiz öldürüldü ve yaralandı.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

"BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Yahudiler ve Araplar, uzun süredir burada yaşayanlar ve yeni gelenler, çocuklar ve yetişkinler, kadınlar ve erkekler. Bu acı trajedi nedeniyle kurbanların ailelerinin acısını paylaşıyorum. Tanrı'dan yaralılara acil şifalar vermesini ve kayıpların ailelerine güvenli bir şekilde geri dönmesini diliyorum. Aynı acıyı yaşıyoruz, bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu sabah ayrıca Tamra ve Bat Yam belediye başkanlarıyla da görüştüm, masum kurbanlar için başsağlığı dileklerimi ilettim ve etkilenen topluluklara ve sakinlerine mümkün olan her türlü desteği sağlama görevimizi ve tam dayanışmamızı vurguladım." ifadelerini kullandı.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMALAR YAŞANDI

İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti. Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

BİLİM ENSTİTÜSÜ FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

BAZI BİNALARIN YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (42)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

RABBİM SAYILARINI ARTTIRSIN İNŞALLAH. KULA BELA GELMEZ HAK YAZMAYINCA. HAK BELA YAZMAZ KUL AZMADIKCA.

Yorum Beğen584
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımustafa yıldız:

iki yıldır Gazze’de yaşattklarınızı yaşayacaksınız

Yorum Beğen557
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu sevindirici bir haber ama çok sevindirici değil en az 1 milyon bekliyoruz İran devam et bitesi arttır bu kabul edilemez nere gitti 3 gündür atıyorsun füzeleri 10 nedir yaa halı saha bile 11 amünüyüm kabul etmiyorum düzgün çalışın isabetli çalışın hadi devam

Yorum Beğen336
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Bunu siz istediniz, daha fazlasını da hak ediyorsunuz

Yorum Beğen290
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

daha devamı gelcek o RUZ pu cocu gu

Yorum Beğen273
Yorum Beğenme7
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