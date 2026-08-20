İsrail medyası: Türkiye ile gerilim tırmanabilir

İsrail'de sağ çizgideki medya, İsrail'in Türkiye sınırına yakın bir Suriye hava üssünü vurmasının ardından Ankara ile gerilimin tırmanma ihtimaline işaret eden değerlendirmeler yayımladı. Geniş bir okuyucu kitlesine sahip sağcı Yisrael Hayom gazetesi, Türkiye'nin "aşırı İsrail karşıtı ideolojisinin" yeni olmadığını savunurken, "son aylarda Türkiye'de İsrail'i son derece rahatsız eden süreçlerin yaşandığını" yazdı.Gazete, İsrail'in 18 Ağustos Salı günü Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı, "İsrail'in Türkiye ve Suriye için bir kırmızı çizgi belirleme girişimi" şeklinde yorumladı.Habere göre İsrail, Türkiye'ye "Suriye'de konuşlanmaya çalışmaması" mesajı verdi.Gazeteye göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya da "Türklerin topraklarını ve varlıklarını İsrail'in güvenlik çıkarlarına zarar vermek amacıyla Suriye'de kullanmasına izin vermemesi" uyarısı yapıldı.Yisrael Hayom, gelecekte "Türkiye'nin en az İran kadar İsrail'in düşmanı olacağını" öne sürdü.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nde . Suriye Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaptı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Channel 14 News, Türkiye'nin bölgede Mısır ve Suudi Arabistan'ı da içerebilecek "kötücül bir Sünni eksen" oluşturmaya çalıştığını yazdı.Eski ordu komutanı ve Channel 14'ün sık konuklarından Uzi Dayan, İsrail'in Türkiye ile doğrudan iletişim kurmadan ona "kırmızı çizgisini" gösterdiğini söyledi.Sol çizgideki Haaretz gazetesinde Ksenia Svetlova imzasıyla yer alan makalede ise Suriye saldırısının "Şam ile Ankara'yı daha fazla yakınlaştırma riski yarattığına" dikkat çekildi.Yazıda, Washington, Suriye ve Türkiye'deki yetkililerin, ekim ayında yapılacak İsrail seçimlerinin de bu gerilimde "rol oynadığından şüphelendiği" yorumu yer aldı: "Söz konusu saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inanan herkes, son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate almalıdır. Her üç başkentteki yetkililer de İsrail'in güvenlik kaygılarının, yaklaşan seçimlere ilişkin siyasi hesaplarla iç içe geçtiği görüşünde."Jerusalem Post gazetesi ise, İsrail'in saldırısının Türk güçleriyle doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için gerekli olduğu şeklinde yorumlayan iki uzman görüşüne yer verdi.Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak sağ görüşlü gazeteye, İsrail'in Türkiye ile çatışmakla "ilgilenmediğini" ve bu nedenle "Türkiye'yi sınırlarından uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığını" söyledi.Türkiye, "Kuzeydeki mevcut konumunda kaldığı ve kademeli olarak güneye doğru ilerlemeye çalışmadığı sürece... İsrail kendisini güvende hissedebilir" dedi.Kudüs Enstitüsü'nün Güvenlik ve Strateji bölümünden kıdemli araştırmacı olan Jonathan Hessen, Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin çok daha derine kök saldığını ve "Suriye'den kaynaklanan tehdidin" yalnızca Ankara'nın varlığıyla sınırlı olmadığına işaret etti.Suriye Savunma Bakanlığı'nın "pek çok açıdan" Türkiye'nin kontrolünde olduğunu öne süren Hessen, bu kadar yeni kurulmuş bir yönetimin "tepeden tırnağa silahlanmış" olmasını ve askeri kapasitesini bu kadar hızlı artırmasını tuhaf bulduğunu belirtti.Seçim kaynaklı tırmanış endişeleriİsrail'de ana akım medya, özellikle seçim öncesinde siyasi saiklerle alınabilecek kararların yaratacağı riskler başta olmak üzere, Türkiye ile yaşanabilecek gerilimin tırmanmasına ilişkin endişelere odaklandı.Merkez çizgideki Channel 13, savunma yetkililerinin seçim öncesinde siyasi saiklerle bir tırmanış yaşanmasından endişe duyduğunu aktardı.Yetkililerin Gazze'de artan saldırılara rağmen "gereksiz savaşlara ortak olmayacaklarını" söylediğini bildirdi.Channel 13, İsrailli yetkililerin Türkiye'nin askeri varlığını temel bir endişe kaynağı olarak gördüğünü, özellikle de Türkiye'nin Suriye üslerini kullanmasından ve deniz faaliyetlerinden kaygı duyduklarını belirtti. Kanal, üst düzey bir subayın, "İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuna karşı açık bir savaş" uyarısında bulunduğunu aktardı.Maariv gazetesi, Suriye de dahil olmak üzere İsrail'in askeri başarılarının "diplomatik felç" nedeniyle gölgelendiğini savundu ve birden fazla cephede yürütülen askeri faaliyetlerin yanında siyasi kanalların daha fazla kullanılması çağrısında bulundu.Merkezdeki Ynet internet sitesinin Elisha Ben Kimon imzalı haberinde, "Bu arada İsrailli güvenlik yetkilileri, Türkiye'yi yalnızca karada değil denizde de izliyor" denildi.Haber şöyle devam etti: "Yetkililere göre Türkiye, güç gösterisinde bulunma amacıyla, daha önce varlık göstermediği Ortadoğu'nun bazı bölgelerine deniz unsurları sevk ediyor; bunların bazıları İsrail gemilerine çok uzak olmayan noktalarda bulunuyor."Haberde İsrailli güvenlik yetkililerinin Türkiye ile savaş senaryosunun şu an temel alınmadığını ve Türkiye'nin düşman bir devlet değil, rakip bir devlet olarak görüldüğünü söyledikleri aktarıldı. Ancak kaynaklar bunun, "bir anda değişebilecek olan hassas bir denge" olduğunu vurguladılar.Kamu yayıncısı Kan' ın 10 Ağustos tarihli bir haberinde, İsrail'in savunma kurumlarının, Suriye'nin hava kuvvetlerini yeniden inşa etme çabalarını hızlandırdığını tespit ettiği belirtildi.Kan, Suriye'nin bu süreçte Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa ve bölgedeki diğer ülkelerden destek aldığını bildirdi.Habere göre İsrail'deki temel endişe, Türkiye'nin Suriye'deki artan varlığı. Bu kapsamda, İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket serbestisini kısıtlayabilecek hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması ihtimali de kaygı kaynağı olarak öne çıktı.Kan'ın aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in "Suriye'deki gelişmeleri izlediğini" ve "endişelerini" ABD ile paylaştığını söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .