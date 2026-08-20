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Miguel Cardoso'dan tarihe geçen imza

Miguel Cardoso'dan tarihe geçen imza
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Kayserispor'dan ayrılarak Süper Lig ekibi Erzurumspor FK'ya transfer olan Miguel Cardoso, Erzurumspor FK’nın ilk Portekizli futbolcusu oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Miguel Cardoso, Erzurumspor FK ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

ERZURUM'UN İLK PORTEKİZLİSİ

Bu transferle birlikte Miguel Cardoso, Erzurumspor FK’nın ilk Portekizli futbolcusu oldu. Erzurum temsilcisinin ilk Portekizli futbolcusu olan Cardoso ile birlikte de mavi-beyazlılarda 47 farklı ülkeden oyuncu top koşturmuş olacak.

KARİYERİ VE KAYSERİSPOR RAKAMLARI

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formaları giyen Cardoso, Kayserispor’da Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 166 karşılaşmada 27 gol ve 29 asist kaydetti.

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