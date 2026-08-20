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Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor'un ise Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelelerin ilk 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Papara Park'ta Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u edecek. 

İLK 11'LER

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Bjk bu ahlaksiz futbolcuyu aldı artık sevmediğim takımlar arasina girdi

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