“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu çıldırdı

Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste, şoförü " Süleyman Soylu'nun yeğeniyim" diyerek tehdit eden bir kadının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken videonun ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

OTOBÜSTE ŞOK EDEN TEHDİTLER

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, seyir halindeki bir otobüste yolculuk yapan bir kadının, otobüs personeliyle girdiği tartışma sırasında nüfuz kullanmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Şoförü hedef alan kadının tehditkâr bir üslupla sarf ettiği şu sözler tepki topladı:

"Aç kapıyı dedim sana. Eğer bana bir şey olursa mahvederim sizi. Ulan yemin ederim, Soylu’nun yeğeniyim. Bunu sizin yanınıza bırakırsam, bana bir şey olursa sizi yaşatmam.”

SOYLU'DAN NET YALANLAMA: BÖYLE BİR YEĞENİM YOK

Söz konusu videonun internet platformlarında gündem olması ve tartışmalara yol açmasının ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Soylu, kadının iddialarını çok net bir dille reddederek "Benim böyle bir yeğenim YOK!" ifadelerini kullandı.

"İSİM KULLANANIN NİYETİNİ SORGULAYIN"

Açıklamasının devamında, kişilerin haksız avantaj elde etmek amacıyla başkalarının isimlerini kullanmasını "net bir arıza" olarak nitelendiren Soylu, 42 yıllık siyasi kariyerine atıfta bulunarak kamuoyuna şu uyarılarda bulundu:

"Hayat tecrübem ve 42 yıllık siyasi hayatımın açık bir tespiti olarak ifade ediyorum."

"İdari, ticari veya siyasi alanda kim kimin ismini kullanıyorsa, muhatabı derhal onun iyi niyetini sorgulamalıdır."

"Bugüne kadar istisnalar aksiyle hiç karşılaşmadım."