İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, pazartesi günü İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

ENERJİ ŞİRKETLERİ SEFERBER OLDU

5 ülkenin de elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.

TRAFİKTE BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor. Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.

Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar. İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

İSPANYOL BAŞBAKAN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İspanya'da yaşanan ulusal elektrik kesintisinin ardından, ülke yönetimi harekete geçti. İspanyol radyosu Cadena SER'in haberine göre, Başbakan ve Enerji Bakanı, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere ülkenin ulusal elektrik operatörü Red Eléctrica'ya doğru yola çıktı. Portekiz'de resmi kaynaklar yerel medyaya kesintinin ülke çapında olduğunu söylerken, İspanya'dan da benzer haberler geliyor. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, telekomünikasyon da etkilendi. İspanya hükümeti, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası acil toplantı kararı aldı.

Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Elektrik kesintisi yüzünden Madrid'teki düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası ertelendi. İspanya'daki ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin yerel saatler 12.30'da başladığını ve 'trenlerin durduğunu' açıkladı. Şirket ayrıca hiçbir istasyonda trenlerin kalkışının sağlanamadığını belirtti.

SEBEBİ YANGIN MI?

Euronews'te yer alan habere göre, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric dağında, Perpignan ile doğu Narbonne arasında çıkan yangının bölgedeki yüksek gerilim hattına zarar vermesinin bir olası neden olduğu düşünülüyor.

KADEMELİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

İspanyol elektrik şebekesi Red Electrica'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İspanya'nın kuzey ve güneyinde elektrik arzının normale dönmeye başladı. Şirketin ifadesine göre elektrik arzı 'kademeli' olarak geri kazandırılacak.