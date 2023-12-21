İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı

İran ve İsrail medyası, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında başlayan ve İsrail'in sivillere yönelik orantısız güç kullandığı savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. İran Devrim Muhafızları'nın özel olarak genç ve güzel kadınları eğittiği, bu kadınların sosyal medya üzerinden İsrail ordusuna mensup kişilerden bilgi aldığı aktarıldı.

GÜZEL KADINLARA ÖZEL EĞİTİM VERMİŞLER

Iran International isimli medya kuruluşunun aktardığı haberde, İran'ın İsrail'den istihbarat almak yeni bir yönteme başvurduğu belirtildi. Haberde, İran Devrim Muhafızları'nın özel olarak genç ve güzel İranlı kadınları eğittiği ve bu kadınların sosyal medya üzerinden İsrail ordusuna mensup kişilerden bilgi aldığı aktarıldı. Haberde özel eğitim alan kadınların kimlikleri ve paylaştığı fotoğraf ve videolar yayınlandı.

"ERKEKLERİ BAŞTAN ÇIKARMALARI İÇİN KULLANIYORLAR"

Devrim Muhafızları'nın özel olarak eğittiği kadınların elde ettikleri bilgileri Hamas'a aktardığı da iddia edildi. Iran International'da yer alan haberde, "İran Devrim Muhafızları ikiyüzlülük yapıyor. Kendi ülkelerinde genç kadınları ahlaksızlıkla suçlayıp cezalandırırken , aynı zamanda İranlı kadınları sosyal medyada erkekleri baştan çıkarması için kullanıyor" denildi.

SAHTE PROFİL OLUŞTURMUŞLAR

Devrim Muhafızları'nın özellikle İbranice bilen kadınları eğittiği belirtilirken bu operasyonun İran'ın Meşhed kentinden yönetildiği de aktarıldı. Medyada yer alan haberlerde en az 22 sahte profil oluşturulduğu ve bu profillerin de peruk, makyaj ve dekolteli elbiselerle çekilmiş fotoğraflarla desteklendiği kaydedildi.

Olga Or lakabını kullanan Samira Tarshizi'nin ismi ifşa olurken Hania Rafaarian isimli bir diğer kadının ismi de kayıtlarda yer aldı. Bu kadınların İsrailli erkeklerle romantik ilişki kurmaya çalıştığı ve fotoğraf, yazışma ve videolarla iletişim kurduğu kaydedildi.