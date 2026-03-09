Haberler

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026'daki saldırıları sırasında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider olarak seçildi. Mücteba'nın 17 yaşındayken İran-Irak savaşı cephesine gittiği eski görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026'da İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle kritik bir döneme girdi. Saldırının ilk gününde hayatını kaybeden Hamaney'in yerine, oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçildi.

BABASININ YERİNE YENİ LİDER SEÇİLDİ

Hamaney ailesinin diğer üyeleri ve birçok üst düzey yetkili de saldırılarda yaşamını yitirdi. İran'da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken, 8 Mart 2026'da Uzmanlar Meclisi Mücteba Hamaney'i resmi olarak yeni lider olarak açıkladı. Böylece Mücteba, İran'ın üçüncü dini lideri oldu.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan görüntüler, Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1980-1988 İran-Irak savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gittiğini gösteriyor. Görüntüler, Hamaney ailesinin savaş dönemindeki tutumunu ve Mücteba'nın erken yaşta siyasal ve askeri sürece dahil olduğunu ortaya koyuyor.

KARARLARDA SON SÖZ SAHİBİ

İran'da Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, dini lider tüm devlet organlarının üzerinde yetki sahibi. Lider, iç ve dış politika kararlarında son söz sahibi, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve rehber olarak tanınıyor. Lider, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor; adaylar çoğunlukla liderin belirlediği kişiler arasından Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı ile seçime katılabiliyor.

ABD DURUMDAN PEK HOŞNUT DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olmasına yönelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Trump, "Hamaney'in politikalarını sürdürecek ve ABD'yi beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu