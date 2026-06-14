Haberler

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somalili hakem Omar Artan’a, Dünya Kupası'nda maç yönetmek için gittiği ABD’ye girişi sınır görevlilerince “terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle ilişkisi” gerekçesiyle reddedilse de, FIFA tarafından turnuva ücreti ödenecek.

ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a turnuva ücretinin tam olarak ödeneceği bildirildi

TURNUVADA HAK ETTİĞİ ÜCRET ÖDENECEK

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda görev yapamayacak olmasına rağmen Artan'ın turnuva kapsamında hak ettiği ücretin tamamını almasını kararlaştırdı.

''TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI KİŞİLERLE İLİŞKİ''

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere ABD'ye giden Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ABD göçmenlik yetkililerince yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemişti. ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan Artan, uzun süren sorgulamanın ardından ülkeye alınmamış ve İstanbul üzerinden Somali'ye dönmüştü. ABD'li yetkililer, Somalili hakemin ülkeye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak "terör örgütü üyeleri olduğu düşünülen kişilerle bağlantı" iddiasını göstermişti.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Artan ise hakkındaki iddiaları reddederek gerekli tüm belgeler ve geçerli vizeye sahip olduğunu açıklamıştı. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen ilk Somalili hakem olan Artan, ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, bir sonraki Dünya Kupası'nda görev yapma hedefini sürdürdüğünü ifade etmişti.

AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLMİŞTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilen 34 yaşındaki Artan, aynı yıl Afrika Şampiyonlar Ligi finali ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı

Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı